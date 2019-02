Gabriel Batistuta: "No llegué al Real Madrid porque iba a marcar más de 200 goles y me iba a aburrir"

Gabriel Batistuta, en su momento, era uno de los futbolistas más buscados por equipos 'top' de Europa por sus goles en la Fiorentina. El Real Madrid era uno de ellos que estaban tras los pasos del ex seleccionado de Argentina.

Tras un par de décadas, 'Batigol' se animó a desvelar la verdadera razón por la cual no aceptó fichar por los 'merengues', a pesar que le ofrecían mejor salario y pelear por títulos. Su explicación ha causado un gran revuelo en redes sociales.

"Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir", añadió Batistuta en el America Business Forum.

El ex Fiorentina reconoció que nunca iba a poseer la tranquilidad que tenía en Florencia que en Madrid, donde lo esperaban con los brazos abiertos allá por inicios del 2000. En 1999, 'Batigol' terminó su contrato con el 'violeta' y todo hacía indicar que iba a jugar en otra liga, pero al final fichó por la AS Roma.

EL DATO:

Gabriel Batistuta salió campeón con Argentina en dos oportunidades en la Copa América: 1991 y 1993.