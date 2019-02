Sarri 'castiga' a Kepa en el Chelsea vs Tottenham

Pese a las formas del Chelsea para evitar un escándalo mayor, la sanción económica y deportiva a Kepa era inevitable. El club londinense ya castigó con una semana sin sueldo al arquero español y la deportiva fue confirmada en el partido contra el Tottenham.

Maurizio Sarri no incluyó a Kepa en el once titular del Chelsea para el derbi londinense y será el argentino Willy Caballero el que se calce los guantes en el Stamford Bridge.

Ahora bien, será la decisión de Sarri una con duración de una semana tal cual la económica o la pataleta de Kepa le llevará al ostracismo en el Chelsea. Es la gran pregunta en Inglaterra.

Vale destacar que, durante la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City, Kepa se sintió de un golpe, Maurizio Sarri entendió que había una lesión y mandó al campo a Willy Caballero, sin embargo, el español se negó al cambio y protagonizó una de las polémicas más sonadas en el mundo del fútbol en los últimos tiempos.

En Inglaterra los rumores sobre el incidente Kepa están a la orden del día y, según 'The Sun', el exarquero del Athletic de Bilbao discutió con Caballero en el vestuario y hasta le dijo que era mejor portero que él.

Kepa es el arquero más caro de la historia tras los 80 millones de euros desembolsados por el Chelsea tras la marcha de Thibaut Courtois.

The team news is in! 👊#CHETOT pic.twitter.com/ZK4RDUk2LX