Vinicius Junior casi anota el 1-0 del Real Madrid sobre el Barcelona [VIDEO]

Real Madrid recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu por el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Recordemos que en el partido de ida quedaron igualados a uno, es por esa razón que el empate a cero le cae bien a los madrileños ya que clasificarían a la final del certamen. Vinicius Junior, uno de los titulares indiscutibles para Santiago Solari, estuvo muy cerca de anotar el primer gol de la tarde.

Corría la mitad del primer tiempo y Vinicius Junior encontró un balón en la puerta del área. Entró, amagó y disparó, pero la pelota salió desviada apenas por encima del travesaño. Fue una buena ocasión para el Real Madrid de ponerse adelante en el marcador, pero para fortuna del Barcelona eso no ocurrió.

Vinicius Junior se ganó el puesto de titular en el Real Madrid a base de esfuerzo en los entrenamientos. Además, la salida de Cristiano Ronaldo le abrió un lugar en la oncena inicial partido a partido.

El equipo de Santiago Solari tiene las ganas de volver a alzar un título en España y para eso deberá primero vencer al Barcelona en estas semifinales de la Copa del Rey. Está cerca, pero el cuadro 'culé' tiene como abanderado a Lionel Messi, quien espera una oportunidad para marcar. Vinicius, por el Real Madrid, quiere seguir haciendo estragos entre los defensores.

