► Sigue aquí Real Madrid vs Barcelona EN VIVO DIRECTV y TVE | ¿Cómo ver hoy el clásico español por Copa del Rey? Desde el Bernabéu | Guía TV

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO GRATIS: 'Merengues' y 'Blaugranas' chocan este miércoles 27 de febrero (3.00 p.m. - hora peruana; 2.00 p.m. hora de México; y 9.00 p.m. - hora de España) en el estadio Santiago Bernabéu por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey. La cobertura del clásico para el Perú y Latinoamérica estará a cargo de DirecTV; mientras que Sky Sports lo hará para México y algunos países de Centroamérica. En España se podrá disfrutar a través de los diales La 1 de TVE, GOL y TV3 (para Catalunya). Minuto a minuto en DIRECTO ONLINE por Líbero.pe.

- 1.40 p.m. (Perú); 6.40 p.m. (España): El vestuario del Barcelona está listo con la camiseta de Lionel Messi en primer plano.

- 1.25 p.m. (Perú); 6.25 p.m. (España): Vive toda la cobertura del clásico a través del Facebook oficial del Real Madrid.

- 1.20 p.m. (Perú); 6.20 p.m. (España): La afición del Barcelona lista para alentar a los suyos en el clásico.

⏳ Quedan 6 horas para que empiece #ElClásico de Copa

¿Desde dónde animarás al Barça?

🔵🔴 pic.twitter.com/ttWjJwZzXh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 de febrero de 2019

- 1.15 p.m. (Perú); 6.15 p.m. (España): ¡Atención! Los jugadores del Real Madrid ya partieron del hotel con rumbo al estadio Santiago Bernabéu.

- 1.15 p.m. (Perú); 6.15 p.m. (España): ¡Ahora! Así se encuentra el vestuario del Real Madrid.

- 1.10 p.m. (Perú); 6.10 p.m. (España): Hoy, Lionel Messi jugará su clásico número 40 con el Barcelona. El crack argentino registra 26 goles en los 39 partidos previos. Ganó 17 (44%), empató 10 (26%) y perdió 12 (30%). También recibió 10 tarjetas amarillas y ninguna roja. Sin duda, el Real Madrid es uno de los rivales preferidos de la 'Pulga'.

- 1.05 p.m. (Perú); 6.05 p.m. (España): ¡Hermoso! El estado del campo del Santiago Bernabéu se encuentra en óptimas condiciones para el partido entre Real Madrid y Barcelona.

👀⚪ ¡El mundo entero estará pendiente de este campo en unas horas! #RMClasico pic.twitter.com/6WZyXg6piA — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 27 de febrero de 2019

- 1.00 p.m. (Perú); 6.00 p.m. (España): Así fue la llegada de los jugadores del Barcelona con Lionel Messi a la cabeza.

- 12.55 p.m. (Perú); 5.55 p.m. (España): Luka Modric y el resto de la plantilla del Real Madrid se preparan para el clásico ante Barcelona.

- 12.50 p.m. (Perú); 5.50 p.m. (España): Josep Maria Bartomeu en la previa: "Por fin se acaba una situación totalmente injusta para Sandro Rosell y Joan Besolí, de 21 meses de prisión provisional. En libertad y rodeados de los suyos, podrán defender mejor su inocencia".

Por fin se acaba una situación totalmente injusta para @SandroRosell y Joan Besolí, de 21 meses de prisión provisional. En libertad y rodeados de los suyos, podrán defender mejor su inocencia — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 27 de febrero de 2019

- 12.45 p.m. (Perú); 5.45 p.m. (España): ¡Duelo de titanes! Sergio Ramos (Real Madrid) y Gerard Piqué (Barcelona) tendrán otro de sus tradicionales enfrentamientos. Se dará un gran partido en la cancha del Bernabéu.

- 12.40 p.m. (Perú); 5.40 p.m. (España): Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, invoca a la afición merengue a apoyar desde la Palza Sagrados Corazones en este clásico contra el Barcelona.

- 12.35 p.m. (Perú); 5.35 p.m. (España): Así se encuentra la ciudad del Madrid a horas previas del clásico por Copa del Rey. Santiago Solari confía en derrotar al Barcelona y no teme a Lionel Messi.

- 12.30 p.m. (Perú); 5.30 p.m. (España): ¡Buenos días, hoy tendremos la cobertura del clásico desde el Bernabéu.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: SOLARI NO LE TEME A LIONEL MESSI

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no cree que el argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, asuste a su equipo ni al madridismo, y en vísperas del clásico de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, indicó que "la palabra asustar no existe en el mundo del fútbol".

PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona EN VIVO:¿A qué hora y en qué canal juegan el clásico por Copa del Rey? | Guía de televisión

"Para los que competimos no existe. Disfrutamos de la competición, ponemos el corazón y los futbolistas su físico sabiendo que existen tres resultados posibles, pero salen a la batalla para ganar. Su perspectiva es de disfrute a la competencia", manifestó el entrenador del Real Madrid.

Solari enfoca el cotejo ante el Barcelona como un "partido guapísimo" y una fiesta del fútbol: "Es el gran clásico del fútbol español que pone a España como capital mundial del fútbol". Y pidió el apoyo de todos los hinchas del Real Madrid en el Bernabéu: "Que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible".

En una rueda de prensa en la que Gareth Bale fue el nombre propio, el técnico del Real Madrid desvió la atención hacia donde él deseaba. "Nuestro foco está puesto cien por cien en el partido de mañana. Veo a Bale como al resto con el foco ahí. Nosotros elegimos poner la mirada en este gran partido contra Barcelona, no puede estar puesta en la periferia de lo anecdótico", dijo.

No desveló nada de su equipo titular del Real Madrid, aseguró que frente al Barcelona es "igual de importante que el primero", y recordó la buena imagen dejada en la ida en el Camp Nou.

"Fue muy bonita y ojalá tengamos un partido igual de bonito mañana. La segunda parte allí, en el final, lo hicimos muy bien, tuvimos varias oportunidades para marcar y traernos incluso un resultado más favorable. Sabemos que cuando el Barcelona eleva el nivel lo hace de la competición. Nosotros tenemos que dar continuidad a todo lo que venimos haciendo bien", sentenció el técnico del Real Madrid.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: POSIBLE FORMACIÓN MERENGUE

La portería la ocupará Keylor Navas, quien sabe si en su último partido del curso en el Real Madrid a no ser que Solari le de alguno de Liga si se logra avanzar en la Champions, y el capitán Sergio Ramos regresa a la zaga cumplida su sanción. Son los dos cambios fijos que se esperan en un equipo que puede retocar su ataque y con una duda por despejar en el lateral izquierdo. Marcelo tendrá la oportunidad en un clásico contra Barcelona. Todo apunta a que el liguero que es de menor trascendencia. Si le llega en Copa del Rey tendrá la oportunidad de levantarse y resarcirse de la mala imagen dejada recientemente.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: VALVERDE APUESTA EL TODO O NADA

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló que el encuentro de Copa del Rey de este miércoles ante el Real Madrid es un cara y cruz y "un partido definitivo", al tratarse de una eliminatoria definitiva y que podría verse al próximo campeón, por lo que no se reservará nada: "Pondremos al mejor equipo para ganar".

Comentó que en su partido cien en el banco del Barcelona, le encantaría llevar a su equipo a la final de Copa del Rey. "Es un partido señalado, una semifinal, un clásico, un partido importante, va a ser complicado, porque tenemos un marcador que no nos gusta de inicio y sabemos de la entidad del rival, Real Madrid", agregó el técnico culé que ya tiene a Lionel Messi en su 100%.

Todo pasa por ir a ganar el partido en el Santiago Bernabéu, recordó Ernesto Valverde, a quien no le valen los buenos precedentes del Barcelona en el terreno del Real Madrid en los últimos años. Cada partido es diferente y nada estará dicho.

"Solo son datos indicativos, lo que me preocupa no es analizar los datos, sino otras cosas. Me fijo en la gran trayectoria del Barcelona en ese campo, pero nada más. Es un clásico y repasar la estadística no nos vale", insistió el estratega en la previa contra Real Madrid.

El DT del Barcelona confirmó prácticamente la baja de Arthur Melo para el partido (a expensas del entrenamiento de este lunes) contra el Real Madrid y considera que el brasileño estará en mejores condiciones para el encuentro del próximo sábado en la liga española.

"Está mejor. Lo tenemos que valorar, pero no es (el de Copa) el partido en el que estaba pensando tenerlo disponible. Quizás el sábado. No lo sé, ya veremos", dijo el entrenador del Barcelona.

REAL MADRID VS. BARCELONA: POSIBLE FORMACIÓN BLAUGRANA

Para que el Barcelona se sienta dominador, necesita tener personalidad en la medular hoy ante el Real Madrid, algo que sin Arthur Melo (lesionado y ausente al menos este miércoles), Valverde ha conseguido con Sergi Roberto. Sin él en el lateral, la velocidad de Nelson Semedo le ha ido muy bien cuando se ha tenido que medir a Vinicius. Todo apunta a que será Lenglet, y no Umtiti, quien juegue como acompañante de Piqué; y Alba es inamovible por la banda izquierda.

Pese a la falta de descanso de Busquets y Rakitic, ambos son indiscutibles. Para mantener el estilo, el Barcelona podría poner a Sergi Roberto o Carles Aleñá tienen el perfil deseado en vez de Arturo Vidal, cuya presencia garantiza más vértigo que control. Arriba, con Messi y Suárez seguros en el once, puede ser el momento de Ousmane Dembélé en la posición de Coutinho. Por cierto de Malcom, uno de los mejores en el partido de ida y autor del gol del empate, no se tienen noticias desde entonces.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

Santo Domingo: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda:9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca y beIN SPORTS CONNECT.

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

Honduras: Sky Sports HD.

El Salvador: Sky Sports HD.

Costa Rica: Sky Sports HD.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Polonia: Eleven Sports 1 Poland.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Guatemala: Sky Sports HD.

República Dominicana: Sky Sports HD.

Portugal: Sport TV1.

Inglaterra: Eleven Sports 2 UK.

Alemania: DAZN.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Italia: DAZN.

Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Australia: Radio Barca.

Japón: DAZN.

China: PPTV Sport China.

Internacional: Radio Barca y Bet365.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿QUÉ ES LA COPA DEL REY?

La Copa del Rey es la competencia futbolística más antigua de España y cuya primera edición se desarrolló en 1903. Es organizada por la la Real Federación Española de Fútbol y la disputan los 84 mejores clubes de España. El Real Madrid vs Barcelona es uno de los duelos más vistosos a ver en este certamen.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CANAL DIRECTV SPORTS PARA EL CLÁSICO?

El canal DirecTV Sports tendrá la cobertura especial del clásico entre Real Madrid y Barcelona para el Perú y el resto de países de Sudamérica.

DirecTV Sports (Perú): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú): Canal 1610.

DirecTV Sports (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 1610.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CLÁSICO POR SKY SPORTS EN MÉXICO?

La cadena internacional Sky Sports televisará el juego entre Real Madrid y Barcelona para México y algunos países de Centroamérica.

Sky Sports 1 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3 (México, República Dominicana y Argentina): Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿CUÁNDO VER LOS DIALES DE GOL PARA ESPAÑA EN MOVISTAR, VODAFONE Y ORANGE TV?

Los servicios Movistar +, Vodafone TV y Orange TV pasará el partido entre Real Madrid y Barcelona por la señal de GOL para toda España.

España ► GOL en Movistar+: Canal 63.

España ► GOL en Vodafone TV: Canal 315.

España ► GOL en Orange TV: Canal 112.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿CUÁNDO VER LOS DIALES LA 1 DE TVE DE ESPAÑA EN MOVISTAR, VODAFONE Y ORANGE TV?

Asimismo, el dial La 1 de TVE también será otra opción a tomar en cuenta para España. Los servicios de cable Movistar +, Vodafone TV, Orange TV y Telecable lo tienen en su parrilla de programación.

España ► La 1 TVE en Movistar +: Canal 1.

España ► La 1 TVE en Vodafone TV: canal 1.

España ► La 1 TVE en Orange TV: canal 1.

España ► La 1 TVE en Telecable (canal 1)

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL DIAL TV3 PARA TODA CATALUNYA?

En tanto, Catalunya tendrá a su disposición el clásico entre Real Madrid y Barcelona a través de TV3. Al igual que TVE, Movistar +, Vodafone TV, Orange TV y Telecable este canal se encuentra en su guía de programación.

Catalunya ► TV3 en Movistar+: Canal 9.

Catalunya ► TV3 en Vodafone TV: Canal 9-903.

Catalunya ► TV3 en Orange TV: Canal 81.

Catalunya ► TV3 en Telecable: Canal 153.

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿CÓMO VER EL CLÁSICO POR BEIN EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Si te encuentras en los Estados Unidos no olvides sintonizar el canal beIN Sports para ver el Real Madrid vs. Barcelona.

Estados Unidos ► beIN Sports USA: Canal 2 (SD) y Canal 2 (HD).

Estados Unidos ► beIN-ñ Sports: Canal 2 (SD) y Canal 2 (HD).

Estados Unidos ► beIN Sports en Dish: Canal 871 (es) y Canal 408 (en).

Estados Unidos ► beIN Sports en DirecTV Sports: Canal 467 (es) y Canal 620 (en).

Estados Unidos ► beIN Sports en Verizon FIOS: Canal 1538 (es) y Canal 598 (en).

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿CÓMO ESCUCHAR POR RADIO EL CLÁSICO?

RPP Deportes: 89.7 FM 89.7 y AM 730.

Radio Barca: Web del Barcelona.

Radio Marca Barcelona: FM 89.1

Cadena Ser - SER Catalunya: FM 103.5

Cadena COPE: FM 102.0

RAC1: FM 87.7

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿CUÁL ES EL HISTORIAL DE PARTIDOS POR COPA DEL REY?

El Real Madrid y el Barcelona registran 25 partidos en la historia de la Copa del Rey con 9 victorias para cada uno y 7 empates. Pero, hay un juego en especial que continúa en la memoria de ambas hinchadas.

06-02-2019 FC Barcelona 1-1 Real Madrid ( Copa del Rey)

28-10-2018 FC Barcelona 5-1 Real Madrid (La Liga)

06-05-2018 FC Barcelona 2-2 Real Madrid (La Liga)

23-12-2017 Real Madrid 0-3 FC Barcelona (La Liga)

16-08-2017 Real Madrid 2-0 FC Barcelona (Supercopa)

13-08-2017 FC Barcelona 1-3 Real Madrid (Supercopa)

23-04-2017 Real Madrid 2-3 FC Barcelona (La Liga)

03-12-2016 FC Barcelona 1-1 Real Madrid (La Liga)

02-04-2016 FC Barcelona 1-2 Real Madrid (La Liga)

21-11-2015 FC Barcelona 0-4 Real Madrid (La Liga)

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ¿QUIÉN TIENE MÁS TÍTULOS EN ESPAÑA?

De Di Stéfano a Modric, de Cruyff a Messi. Desde que se enfrentaron por primera vez el 26 de marzo de 1916, el Real Madrid y el Barcelona han ido evolucionando conjuntamente su rivalidad década tras década hasta el punto de tener la completa atención del mundo que ama el “deporte rey”.

El Clásico atrae a los mejores futbolistas, a millonarios inversores, a la televisión, a la publicidad, a la prensa y, sobre todo, a la hinchada. Toda una marca.

Pero, ¿cuál de los dos clubes cuenta con más títulos? En trece competiciones oficiales -considerando a seis desaparecidas-, el Barcelona lleva la delantera con 95 copas en su palmarés.

Sin embargo, la diferencia no es muy distante con el Real Madrid, que registra 92 títulos.En lo que respecta a los dos torneo más importantes de España: la “Casa Blanca” suma 33 en la Liga doméstica sobre los 25 de los “blaugranas”.

Liga: Real Madrid 33 - Barcelona 25

Copa de Europa/Champions: Real Madrid 13 - Barcelona 5

Copa: Real Madrid 19 - Barcelona 30

Copa de la Liga: Real Madrid 1 -Barcelona 2

Supercopa de España: Real Madrid 10 - Barcelona 13

Supercopa de Europa: Real Madrid 4 - Barcelona 5

Copa de la UEFA: Real Madrid 2 - Barcelona 0

Copa Intercontinental: Real Madrid 3 - Barcelona 0

Mundial de Clubs: Real Madrid 4 - Barcelona 3

Recopa de Europa: Real Madrid 0 - Barcelona 4

Copa de Ferias: Real Madrid 0 - Barcelona 3

Copa Latina: Real Madrid 2 - Barcelona 2

Copa Eva Duarte: Real Madrid 1 - Barcelona 3

REAL MADRID VS. BARCELONA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Gareth Bale, Vinicius Jr. y Karim Benzema.

Entrenador: Santiago Solari.

Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Ivan Rakitic; Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.