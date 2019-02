Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2019

Real Madrid y Barcelona paralizarán al mundo hoy desde las 3:00 p.m. cuando se batan a duelo en busca de un boleto para la gran final de la Copa del Rey, igualaron 1-1 en la ida. Los azulgranas son los vigentes campeones y buscan defender su cetro, pero en frente está un equipo con hambre de gloria.

Santiago Solari y Ernesto Valverde ya tienen prácticamente definidos a sus equipos y la táctica que desplegarán sobre el histórico campo del Santiago Bernabéu, donde 81 mil personas estarán viviendo “in situ” el espectáculo, y millones alrededor del planeta.

Las grandes figuras son Karim Benzema -máximo goleador con 19 tantos-, y Lionel Messi, que buscará anotarle por vez primera a los blancos en esta competición.

Ambos cuadros se han visto las caras en semifinales de la Copa en siete oportunidades, dejando un saldo favorable para la “Casa Blanca” de cuatro victorias. Una de ellas fue la más reciente, en el 2013, con un recordado 1-3 en el Camp Nou.

Pese a ser el torneo de menor importancia en la temporada, perderlo ante el clásico rival es algo que ninguno está dispuesto a ceder.

PROBALES ALINEACIONES

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Semedo; Rakitic, Busquets y Vidal; Dembélé, Suárez y Messi.

A qué hora ver el Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En qué canales ver el Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Reino Unido: Eleven Sports 2 UK

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

EL DATO: Barcelona es el club que más veces levantó la Copa del Rey, en total 30.