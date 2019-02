Real Madrid vs Barcelona: los memes que calientan la previa del clásico español en Copa del Rey [FOTOS]

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO es el duelo que paralizará España y el mundo este miércoles en el Santiago Bernabéu. En la previa del partido, los hinchas en Facebook y redes no dudaron en compartir los hilarantes memes.



En las redes ya palpitan el Real Madrid vs Barcelona y diferentes usuarios ya hacen bromas con el posible uso del VAR en beneficio de alguno de los equipos.



Sin duda, no faltaron los memes haciendo recordar a Cristiano Ronaldo, quien fue el verdugo del Barcelona en muchas ocasiones.



A continuación revisa los mejores memes en la previa del Real Madrid vs Barcelona.

REAL MADRID vs BARCELONA: CANALES EN PERÚ Y EL MUNDO

DirecTV Sports (Perú): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú): Canal 1610.

DirecTV Sports (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 610.

DirecTV Sports HD (Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia): Canal 1610.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca y beIN SPORTS CONNECT.

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

Honduras: Sky Sports HD.

El Salvador: Sky Sports HD.

Costa Rica: Sky Sports HD.

Nicaragua: Sky Sports HD.

Panamá: Sky Sports HD.

Polonia: Eleven Sports 1 Poland.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Guatemala: Sky Sports HD.

República Dominicana: Sky Sports HD.

Portugal: Sport TV1.

Inglaterra: Eleven Sports 2 UK.

Alemania: DAZN.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Italia: DAZN.

Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Australia: Radio Barca.

Japón: DAZN.

China: PPTV Sport China.

Internacional: Radio Barca y Bet365.

HORARIOS DEL REAL MADRID vs BARCELONA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 mediodía (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.