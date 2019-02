MisterChip dice que fue penal de Semedo a Vinicius por semifinales de Copa del Rey [VIDEO]

Real Madrid vs Barcelona y sobre los 14’ Vinicius sintió un ligero contacto de Nelson Semedo y se quedó dentro del área. Tras ello, el internacional MisterChip se pronunció sobre el tema ¿fue penal o no? Para el reconocido estadista internacional, el árbitro debió cobrar la pena máxima.

“Es penalti a Vinicius”, escribió MisterChip en su cuenta oficial de Twitter tras ver la derribada del lateral de Barcelona, Nelson Semedo, sobre el habilidoso brasileño. Sin embargo, también dejó un mensaje importante a todos los que cuestionan esta jugada.

Es penalti a Vinicius. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de febrero de 2019

“Para mí es penalti. Para ti, no. Da igual. El árbitro no lo ha pitado y, por mucho que le demos vueltas, esa decisión ya no se va a modificar. Es algo que pasó hace 40 minutos. Ya todos dimos nuestra opinión. No perdamos el tiempo. Pasemos página y sigamos con el fútbol”, agregó sobre lo sucedido en el minuto 14.

Para mí es penalti. Para ti, no. Da igual. El árbitro no lo ha pitado y, por mucho que le demos vueltas, esa decisión ya no se va a modificar. Es algo que pasó hace 40 minutos. Ya todos dimos nuestra opinión. No perdamos el tiempo. Pasemos página y sigamos con el fútbol. https://t.co/x1S3w99M7f — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de febrero de 2019

“Lo que está fallando Vinicius. Sobre él orbita gran parte del juego ofensivo del Madrid desde hace ya varios meses, pero la definición no es su fuerte ni de lejos”, volvió a escribir Misterchip sobre Vinicius.

La jugada polémica del supuesto penal a Vinicius ya está en YouTube. Mire usted y saque sus propias conclusiones.