Liverpool vs Everton EN VIVO: Derbi de Merseyside por la Premier League

Liverpool y Everton se verán las caras este domingo a las 11:15 a.m. (hora peruana) en el Derbi de Merseyside, por la Jornada 29 de la Premier League. El encuentro se disputará en el Goodison Park y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas más destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Liverpool está obligado a ganar si quiere volver a la punta del torneo, pues el Manchester City venció por la mínima al Bournemouth y le sacó 2 puntos de ventaja. Los ‘Reds’ no quieren caerse en la recta final y están enfocados en conseguir su primer título liguero en la era Premier League. La ansiedad puede jugar en contra, pero en estos momentos es cuando se ve la experiencia del plantel.

Los dirigidos por Jürgen Klopp terminaron con una sequía de goles en el último duelo a mitad de semana, cuando golearon 5-0 al Watford: Sadio Mané y Virgil van Dijk anotaron un doblete, mientras que Divock Origi selló el partido. Sin embargo, una de las preocupaciones es el nivel de Mohamed Salah, quien no celebra hace 3 encuentros, pero es uno de los goleadores del torneo con 17 tantos.

Por su parte, el Everton volvió al triunfo después de tres derrotas consecutivas con la goleada 3-0 sobre Cardiff, con doblete Gylfi Sigurdsson y uno Dominic Calvert-Lewin. Los irregulares resultados han hecho que el equipo se ubique en el puesto N° 10 con solo 36 puntos, a 17 del Chelsea (6°), quien ostenta el último boleto de clasificación a un torneo internacional (Europa League).

Marco Silva, actual entrenador de ‘The Toffees’, buscará quebrar la mala de 18 partidos sin poder quedarse con el triunfo en el Derbi de Merseyside ante Liverpool. El último fue el 17 de octubre del 2010, cuando Everton ganó por 2-0 en casa con goles de Tim Cahill y Mikel Arteta. Además, cabe mencionar que el último duelo jugado en Goodison Park terminó con un empate sin goles.

POSIBLES ALINEACIONES DEL LIVERPOOL vs EVERTON EN VIVO ONLINE

XI Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma, Digne, Idrissa Gueye, Morgan Schneiderlin, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Richarlison y Dominic Calvert-Lewin.

XI Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino (Divock Origi).

HORARIOS DEL LIVERPOOL vs EVERTON EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.15 a.m.

Estados Unidos: 11.15 a.m. (ET) / 8.15 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 10.15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.15 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE LIVERPOOL vs EVERTON?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Everton, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.