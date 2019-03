Canterano del FC Barcelona: "Las llamadas de Andrés Iniesta fueron claves para irme a Japón"

ergi Samper, canterano del FC Barcelona, puso punto final a su trayectoria en el cuadro 'culé'. ¿Motivo? El futbolista de 24 años decidió dejar a los 'azulgranas' para emprender su nueva aventura en Japón: fichó por el Vissel Kobe, equipo de Andrés Iniesta.

Paradójicamente, según confesión de Samper, fueron las llamadas del ex 'cerebro' del FC Barcelona las que terminaron por convencerlo para llegar al país 'nipón': en la rueda de prensa fue acompañado por Ernesto Valverde, entrenador del equipo 'blaugrana', y Aleñá.

"Es muy difícil quedarme con un momento, son 18 años y muchas experiencias inolvidables. Recuerdo el día de la prueba, perdimos 13-1 y ya han pasado 18 años. Ha sido increíble, pero no me puedo quedar sólo con un momento", explicó Samper.

Gracias, @SergiSamper, por haber defendido los colores azulgrana con compromiso y dedicación, des de la cantera hasta el primer equipo. El Barça siempre será tu casa. Mucha suerte y aciertos en el futuro pic.twitter.com/FHqoxdsy3b — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 5 de marzo de 2019

"Quiero volver a jugar y disfrutar del fútbol. Cuando te sientas con el dueño del club y con el fundador de Rakuten y te explican un proyecto sólido y ambicioso te convencen. Te ilusionas. Quieren jugar de forma al estilo del Barça. Me ha llamado Andrés para convencerme para ir a Japón, esas llamadas han sido muy importantes", agregó.

Samper indicó que no tiene cuenta pendientes con el cuadro catalán, pues considera que se encuentra con la "conciencia tranquila y feliz y orgulloso de lo que he aportado". También agregó no fue nada fácil el tomar la decisión de irse.

"No ha sido una decisión nada fácil, irme con 24 años a Japón es algo que no había pensado, pero viendo lo que mueve el proyecto y viendo que puedo volver a sentirme querido y valorado. Estoy centrado en el presente", concluyó.