Bayern Münich vs Wolfsburgo EN VIVO por la jornada 25 de la Bundesliga

La escuadra de Bayern Münich recibirá este sábado 9 de marzo al conjunto de Wolfsburgo en el Allianz Arena, en Münich a las 09:30 (peruana) EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 25 de la Bundesliga, la cuál será transmitida por Fox Sports, #Vamos y Univisión Deportes.

Bayern estará sin Kingsley Coman, David Alaba y Corentin Tolisso para el partido contra el Wolfsburgo. Tolisso aún se está recuperando de una ruptura cruzada que lo ha mantenido fuera desde septiembre, mientras que Coman y Alaba están cuidando las lesiones sufridas en las últimas semanas.

Wolfsburgo también perderá a un puñado de jugadores: Ismail Azzaoui, Ignacio Camacho, Sebastian Jung y Daniel Ginczek; todos ellos fuera del partido. A pesar de las lesiones acumuladas, Wolfsburgo ha estado en buena forma para evitar pérdidas en los últimos cuatro partidos.

Robert Lewandowski tiene un fantástico récord de goles ante Wolfsburgo en su carrera, anotándole más de 19 veces que cualquier otro equipo en la Bundesliga.

Lewandowski tendrá que superar al defensor estadounidense John Brooks si quiere aumentar su impresionante conteo contra el club. El delantero polaco también está al mismo nivel que su ex compañero de equipo Claudio Pizzaro con 195 goles en la Bundesliga de un jugador no alemán, la cifra más alta de un no alemán en la liga.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BAYERN MÜNICH VS WOLFSBURGO

Bayern Münich: Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Rafinha; Martínez, Thiago, Muller, James Rodríguez , Gnabry; Lewandowski .

DT: Niko Kovac.

Wolfsburgo: Casteels; William, Knoche, Brooks, Rosellón; Gerhardt, Guilavogui, Arnold, Mehmedi; Klaus, Weghorst

DT: Bruno Labbadia.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL BAYERN MÜNICH VS WOLFSBURGO

Fecha: Sábado 9 de marzo de 2019

Hora: 09:30 hora peruana.

Escenario: Estadio Allianz Arena.

GUÍA CANALES DEL MONARCAS BAYERN MÜNICH VS WOLFSBURGO

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: Fox Sports

Chile: Fox Sports

Ecuador: Fox Sports

Colombia: Fox Sports

España: #Vamos

Venezuela: Fox Sports

Uruguay: Fox Sports

Paraguay: Fox Sports

México: Fox Sports

EE.UU.: Univisión Deportes.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BAYERN MÜNICH VS WOLFSBURGO?

