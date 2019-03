Benjamin Pavard: "Bayern es la mejor oportunidad para mi crecimiento"

A sus cortos 22 años, Benjamin Pavard ha alcanzado el máximo galardón de todo futbolista: ser campeón del mundo. Dicho trofeo lo alcanzó vistiendo la casaquilla de la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018: fue titular indiscutible para Didier Deschamps, DT de los 'bleus'.

No obstante, más allá de dormirse en sus laureles, Pavard ha dado muestras de querer continuar con su crecimiento y es por ello que, el pasado 9 de enero, fue anunciado como flamante refuerzo de Bayern Münich procedente de Sttugart.

"Puedo anunciar que hemos podido fichar a Benjamin Pavard a partir del 1 de julio de 2019. Ha firmado un contrato de cinco años", fue la declaración de Hasan Salihamidžić, dirigente del club 'bávaro'.

A pesar de haber demostrado con creces su buen rendimiento con Francia y con Sttugart, se ha sembrado una reciente duda acerca del desempeño que pueda llegar a tener en Bayern Munich. Es por ello que Benjamin Pavard salió a responder ello.

"Siempre he creído en mí mismo, no es que tenga un gran ego, pero tengo una enorme confianza sobre mis cualidades. No miro los comentarios (sobre su desempeño), juego mi fútbol, ​​siempre me entrego a fondo, no soy un tramposo. Les demostraré que no deben dudar de mí, les responderé siempre. Bayern es la mejor oportunidad para mi crecimiento", explicó el 'galo' a Teléfoot.