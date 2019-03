Pep Guardiola habría aceptado un acuerdo verbal con Juventus, informan medios italianos

El técnico español Pep Guardiola ya tendría un nuevo paradero. Pese a su buen momento en el Manchester City, este habría llegado a un acuerdo verbal con Juventus, según informaron medios italianos.



Fue el periodista de Il Giornale, Luigi Guelpa, quien dio a conocer que el estratega del Manchester City había llegado a un acuerdo para dirigir el equipo en el que está Cristiano Ronaldo.

"Me enteré de que Pep Guardiola ya llegó a un acuerdo verbal con la Juventus durante los próximos cuatro años. Es la misma persona que me dijo que Ronaldo iba a la Juventus", afirmó Guelpa.



Es importante señalar que medios ingleses realizaron eco de la información que se maneja desde Italia y las primeras reacciones no han sido del agrado de los fanáticos del Manchester City.

Cabe recordar que Pep Guardiola ha obtenido éxito en su andar en el Manchester City, en donde conquistaron la Premier League y Community Shield en el 2018, mientras que esta temporada se hicieron de la Copa de la Liga.