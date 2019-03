Alexander Callens tras ser convocado: "Aprovecharé la oportunidad" [VIDEO]

Tras conocerse a los convocados para los duelos amistosos ante Paraguay y El Salvador, muchos futbolistas aprovecharon las redes sociales para mostrar su alegría por volver a ser llamados por Ricardo Gareca para vestir los colores de la 'Rojiblanca'.

Uno de los jugadores que fue entrevistado y que será parte de los 23 seleccionados para estos nuevos compromisos es el defensa Alexander Callens, quien actualmente milita en el New York City de Estados Unidos.

"Creo que todos los partidos siempre es una preparación. Estamos próximos a la Copa América y estos dos partidos son muy importantes para que el míster tome decisiones y yo aprovecharé la oportunidad", mencionó Callens para el canal de la MLS.

Además el central de 26 años agregó que ""Hoy en el fútbol todo se puede y siempre Perú va a dejar bien en alto su nombre y vamos a ver qué es lo que pasa".

Consultado sobre la forma en la que se enteró que había sido convocado, Callens expresó lo siguiente: "Me enteré cuando estaba conduciendo. Estaba conduciendo y mis familiares me escribieron y ahí fue donde me enteré".

Como se recuerda, la última vez que el excentral de Sport Boys fue titular con Perú fue en el empate 1-1 ante Estados Unidos en octubre del años pasado.