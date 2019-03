Selección Peruana: Beto Da Silva fue convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de marzo

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió con el llamado del delantero de Lobos BUAP, Beto Da Silva, para los amistosos de marzo, en donde la 'Bicolor' enfrentará a los combinados de Paraguay y El Salvador.

Uno de los grandes problemas que tenía el ex jugador de Gremio de Porto Alegre, Argentinos Juniors y Sporting Cristal era la de continuidad. El futbolista de 22 años recién pudo encontrar en México, en donde es muy considerado por Francisco Palencia, entrenador de Lobos BUAP.

"Es un jugador que siempre está en la cabeza nuestra. Tiene continuidad. Siempre he manifestado que la selección puede haber excepciones por el gusto futbolistico de nosotros (como comando técnico). Puede haber jugadores que no hayan debutado en la Primera División o que no tengan continuidad en sus equipos o que recién empiecen, pero creemos que están en la selección", indicó.

Beto da Silva vuelve a la convocatoria luego de casi un año: su última presencia en la 'Bicolor' fue en los duelos amistosos que sostuvo la selección peruana, en la previa de la realización del Mundial, ante Croacia e Islandia (23/03 - 27/03).