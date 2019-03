Luis Enrique: "Neymar tiene potencial para ser el mejor, pero creo que no lo será"

Luis Enrique tuvo quizás a la mejor versión de Neymar en el FC Barcelona, cuando eran maestro y discípulo. El entrenador español ex Real Madrid como futbolista, que actualmente está encargado de 'La Roja' habló sobre el crack brasileño en una nota íntegra en Catalunya Ràdio.

Mencionando parte de su trayectoria como entrenador de fútbol profesional, cuánto se identificó con el Barcelona tras salir del Real Madrid y obviamente los éxitos profesionales conseguidos con su plantilla en las pasadas temporadas.

ENTREVISTA - LUIS ENRIQUE (EX TÉCNICO DE FC BARCELONA).

¿CÓMO ESTÁ LA ACTUALIDAD DE LUIS ENRIQUE EN ESPAÑA?

"Vivo muy bien, algo que desconocía. Sigo siendo entrenador, pero lo soy de manera intermitente. Hago un trabajo muy diferente, de despacho, de seguimiento. Tengo tiempo para hacer muchas cosas y disfrutar de otras cosas que cuando entras en un equipo no puedes hacer".

¿CUÁL CREE QUE FUE SU MEJOR ETAPA COMO PROFESIONAL?

"El Barça B es donde más me reconozco. El primer año fue en el que mandaba a correr a los jugadores y corríamos por Collserola. Nolito estaba un poco pasado de peso y lo pusimos en peso. Él hizo el esfuerzo. Y me acuerdo que veía el autobús me decía, míster, nos vas a matar. Tenía claro cómo quería jugar. Fue un año de experiencia y en el segundo y tercer año me formé más, me vi con más gente. Buscamos los fundamentos del fútbol en un libro. Hicimos el camino de lo que quería como entrenador. El segundo y el tercer año fueron bestiales. Fueron memorables como entrenador para mí".

¿QUÉ TAN DIFÍCIL FUE MANTENER LA TRANQUILIDAD DE LIONEL MESSI, LUIS SUÁREZ Y NEYMAR JR?

Decidimos fichar a Luis Suárez... Fichamos a tres cracks. Recuerdo que Cruyff decía que no había que tener más de un gallo en el corral. Y nosotros juntamos a tres. Había la duda de cómo se llevaría con Neymar y con Leo, y luego se llevaron bien. Un uruguayo, un brasileño y un argentino... Para hacer un buen cocido. Eliminamos a todos los campeones de liga de su país, y jugamos la final contra la Juve. Ganamos títulos, pero cómo los ganamos es lo increíble. Todos tenían que defender y atacar. Todos. Teníamos equilibrio. Yo quería que los once defendieron. En ataque, Leo siempre tenía libertad, para encontrar los espacios libres en función de cómo defienda el rival. Neymar es un tío increíble, a nivel humano es muy joven y con unas ganas de aprender y ser feliz... Está abierto a mejorar. Pero hay un Neymar en su vida, la de brasileño... Como Ronaldinho y Ronaldo. Nunca he tenido una queja con él. Me gusta su alegría, como la de Dani Alves... ".

¿Y QUÉ LE FALTA A NEYMAR PARA SER EL MEJOR DEL MUNDO?

"Tiene potencial para ser hegemónico. El tiempo lo dirá. No tengo la plena convicción de que lo sea, pero es un ganador en el campo".

¿CÓMO DEFINES A LIONEL MESSI?

"No hay nadie que se le parezca, es imposible. Tiene un domino tal del balón y con unas condiciones físicas... Vi el Clásico, vi como Carvajal le da... Pero él es una fuerza de la naturaleza. Se espera a que levante la pierna al central... Estamos hablando de un genio, de Matrix: la imagen se ralentiza y tú puedes hacer lo que quiera. Y Andrés Iniesta también tiene una visión... Pero hubo con Leo una montaña rusa. Hasta que se soluciona hubo un tiempo de tensión que tuve que gestionar, que dura 15 días, pero hoy solo puede hablar maravillas de Leo, de su responsabilidad, de lo que significó. Me encanta ser amigo de los jugadores. Él tiene una gran presión. Tuve una muy buena relación. Yo debo pensar en lo mejor para el equipo, pero a veces no es bueno para un jugador. ES un trabajo desagradable como entrenador, pero lo acepto. Y con la mayoría de jugadores tengo buena relación, asumiendo que soy un jugador de carácter".

EL DATO:

Luis Enrique ganó con Barcelona un total de 9 títulos: Liga española (2 veces), Copa del Rey (3 veces), Copa del Rey (1 vez). Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes 1 sola vez.