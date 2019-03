Cristiano Ronaldo brilló y dejó KO al Atlético de la Champions League [CRÓNICA]

Lo daban por terminado tras el 0-2 en Madrid, pero en Turín Juventus regresó de entre los muertos (3-0) de la mano del señor de la Champions League: Cristiano Ronaldo.

La “Vieja Señora” jugó no solo contra los once guerreros del “Cholo” Simeone, sino también contra la historia que decía que nunca habían remontado ese marcador adverso en Europa, y que el Atlético no perdía una eliminación directa en más de medio siglo. ¡Más de 50 años!

La diferencia tiene nombre y apellido, y como él mismo lo dijo: “Para eso me contrataron”. Cristiano Ronaldo volvió a dar una exhibición de goleador ante uno de los rivales más difíciles y curiosamente una de sus víctimas preferidas.

El luso le ha hecho cuatro hat-tricks a los “colchoneros” y tres a Jan Oblak. El de ayer, sin duda, fue el más importante de todos al valer la clasificación a los cuartos de final.

Dos cabezazos de CR7 igualaron la serie en menos de una hora. El estadio era una caldera y no quería la prórroga. Una falta de Correa sobre Bernardeschi les dio la oportunidad de oro. Un penal a los 86’.

La pelota fue a las manos de Cristiano y con una frialdad total la mandó a guardar para gritar su diana 124 en la “Orejona”. Tiene más tantos que 118 equipos que han participado.

La Juventus realizó la remontada más increíble de todas y reafirma su candidatura hacia una Champions que se le resiste hace 23 años, pero que hoy con Cristiano ven más cerca que nunca.

EL DATO: Cristiano Ronaldo igualó a Lionel Messi como jugador con más tripletes en la Champions League. En total ocho.