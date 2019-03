Perú vs Paraguay EN VIVO: amistoso internacional [GUÍA TV]

GRATIS Perú vs Paraguay EN VIVO │ La Selección Peruana llega a este partido tras haber realizado un año histórico 2018, pero lamentablemente después de que el receso del Mundial FIFA - Rusia 2018 sufrió un bajón de rendimiento. Incluso después de los resultados diversos obtenidos en la competencia posterior a la competencia de selecciones. Ahora la chance de enfrentar a una Selección como Paraguay, servirá para medir realmente en qué nivel está 'La Blanquirroja'.

GRATIS Perú vs Paraguay EN VIVO │ Nuestro equipo peruano comandado por Ricardo Gareca necesita mejorar en los próximos meses con resultados y fundamentalmente un buen juego como planteamiento principal. Recordemos que solo pudieron ganar uno de sus seis partidos tras el Mundial de Rusia 2018. El entrenador argentino; Ricardo Gareca, necesita encontrar un reemplazo inmediato para el delantero y capitán; Paolo Guerrero, quien aún continúa prohibido de jugar debido a un dictamen ofrecido por la FIFA.

Por su parte, la Selección Paraguaya estuvo sin tantos problemas en el 2018 debido a que solo jugaron 3 partidos porque al Mundial no clasificaron. Pero en sus planes no estuvo ni siquiera una victoria para 'La Albirroja', si hoy no consigue una derrota sería una consecuencia del poco trabajo y mala gestión de las antiguas directivas. Hoy con 'Toto' Berizzo empieza un camino nuevo, con jugadores jóvenes y los referentes que todavía pueden dar un último empujón.

Este va ser el partido número 52 entre Perú y Paraguay, sea por eliminatorias, amistosos o alguna competencia donde se enfrentaron ambas selecciones. Dentro de esto, Paraguay ganó en 23 oportunidades de esos juegos, con 72 goles a su nombre contra Perú. Mientras que Perú derrotó a Paraguay en 16 partidos, anotando 58 veces contra el combinado conocido como 'La Albirroja'. Como dato final, cabe precisar que Paraguay desde 2014 no puede vencer a Perú en una racha favorable para el plantel 'incaico'.

POSIBLES ALINEACIONES - PERÚ VS PARAGUAY │ EN VIVO:

XI Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.

¡Hoy no es un día cualquiera, hoy juega la Blanquirroja! 🇵🇪 Alentemos desde el primer minuto y dejemos la garganta desde donde estemos. 🙌💪⚽️ #ArribaPerú pic.twitter.com/RwgJy9AWjS — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 22 de marzo de 2019

XI Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.

GUÍA TV - PERÚ VS PARAGUAY │ EN VIVO:

Canadá: DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Ecuador: Canal del Fútbol

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Internacional: PPV

Paraguay: Telefuturo

Perú: Movistar Deportes Perú

Singapur: SuperSports CH 202

España: DAZN Spain

ÚLTIMOS RESULTADOS - PERÚ VS PARAGUAY │ EN VIVO

Perú:

Perú 2-3 Costa Rica

Perú 0-2 Ecuador

EE.UU. 1-1 Perú

Perú 3-0 Chile

Alemania 2-1 Perú

Paraguay:

Sudáfrica 1-1 Paraguay

Japón 4-2 Paraguay

EE.UU. 1-0 Paraguay

Paraguay 0-1 Venezuela

Colombia 1-2 Paraguay

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE PERÚ VS PARAGUAY?

En Internet el duelo entre PERÚ VS PARAGUAY, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.