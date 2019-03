Gustavo Peralta

Enviado especial de Líbero a Estados Unidos

En Nueva Jersey, específicamente en la ciudad de Patterson, la gran colonia peruana se ha apoderado de una calle ya denominada como 'Peru Square' y que hoy será una fiesta con motivo del Perú vs Paraguay.

Gustavo Peralta, enviado especial de Líbero a Nueva Jersey, reveló que los peruanos residentes en Nueva Jersey ya se han organizado para alentar al equipo de Ricardo Gareca en su duelo ante Paraguay en el Red Bull Arena.

Serán tres los buses que llevarán a los hinchas nacionales desde el 'Peru Square' hasta el escenario del Perú vs Paraguay. Para los que no consiguieron entrada, la fiesta no será menor porque vivirán la previa, el partido y el post en el lugar de encuentro por antonomasia de nuestros compatriotas en Nueva Jersey.

Así se le conoce a 'Peru Square', una iniciativa de unos peruanos residentes en Patterson y que se ubica en el corazón de dicha ciudad, precisamente en el Market Street, y que cuenta con varios establecimientos comerciales de emprendedores nacionales.

Vale destacar que 'Peru Square' suele ser un punto de encuentro de nuestros compatriotas que radican en Estados Unidos en festividades como Fiestas Patrias.

EL DATO:

Perú enfrentará desde las 7:00 p.m. a Paraguay en el Red Bull Arena, por un amistoso internacional por fecha FIFA.