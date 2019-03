El futbolista chino, Wei Shihao, rompe la pierna del rival con una entrada criminal [FOTOS Y VIDEO]

El futbolista chino Wei Shihao merece un severo castigo por abordar maliciosamente, fue lo primero que se dijo cuando la realidad de los hechos fueron mostradas. El futbolista chino llegó a los titulares de los principales medios a nivel mundial no por su convincente desempeño dentro del campo sino por una maliciosa jugada, que fue considerada como una deslealtad.

Durante el partido de la Superliga China su equipo el Guangzhou Evergrande tenía un cotejo pendiente por una fecha más de fútbol. Wei Shihao se enfrentó al extremo uzbeko; Otabek Shukurov, con una de sus botas golpeó directamente el tobillo derecho de Shukurov, quien más tarde fue retirado y llevado al hospital.

En la escena de seguimiento que le hace la televisión oficial, se ve como Wei está discutiendo con el árbitro porque le sacó una tarjeta amarilla. Pero su acción hacia Shukurov merecía una tarjeta roja sin duda alguna. Aunque dijo que su acto no fue intencional, se justificó en que estaba "demasiado desesperado para ganar".

Finalmente el futbolista chino Wei Shihao, ha sido suspendido un mes por su propio club, el Guangzhou Evergrande, por esta escalofriante entrada. Los medios informativos de China están achacando que debería controlarse un poco más a la hora de jugar, porque no es la primera vez donde no controla su fuerza. Pero ahora tuvo un resultado sumamente negativo.

EL DATO:

El Guangzhou Evergrande estudiará su despido definitivo, al considerar la gravedad de la acción.

Chinese football meme makers are having a field day with this photo of Wei Shihao standing next to a wheelchair & fruit basket which he presented to the Uzbek player he injured pic.twitter.com/2uqv79PMUv