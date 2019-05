Eden Hazard y su mensaje de despedida para los hinchas del Chelsea: "Soy Blue y eso es mucho para mí"

Eden Hazard siente que es momento de asumir nuevos retos en su carrera deportiva. El belga se encuentra concentrado para disputar la final de la Europa League con la camiseta del Chelsea,quizás su último partido con los 'Blues'.

Los rumores señalan que el Real Madrid será la nueva casa de Hazard, hasta Florentino Pérez anunció que el jugador del Chelsea es un jugador que le interesa.

En una entrevista para el diario The Guardian, Eden Hazard se refirió sobre su futuro. ¿Dejará Chelsea por el Real Madrid?, al parecer el belga ya tiene una decisión tomada.

"No sé, es difícil de contestar si voy a renovar un año más... Un año es largo, ¿no?. Solo falta uno de nosotros por cambiar de equipo (sobre sus hermanos que decidieron fichar por otros clubes). ¡Yo! Ya veremos qué pasa", indicó el jugador con una sonrisa.

El '10' del Chelsea también se animó a opinar sobre Christian Pulisic, la nueva contratación de lo 'Blues'. "Es posible que Pulisic sea mi recambio en el Chelsea. Ya veremos. Está en manos de los clubes. Pero hay un precioso partido que jugar. No está en mi cabeza ahora mismo si me quedo o me voy".

El amor de Hazard por la camiseta del Chelsea traspasa los límites. Con un mensaje, que suena a despedida, el belga indicó que en la Premier League solo defenderá la camiseta de los Blues.

"No hay opción de que me vaya a un club de la Premier League. Soy blue y eso significa mucho para mí. No puedo jugar para otro equipo del mismo país. Por eso tengo que ganar la Europa League. Para la afición es importante. Para los jugadores es importante. Para el entrenador es importante. Tenemos confianza", finalizó.