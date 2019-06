Chile vs Estados Unidos Mundial Femenino 2019: Carli Lloyd anota el 3-0 por el Grupo F [VIDEO]

Carli Lloyd volvió a hacerse presente en el marcador tras anotar su doblete (3-0) en el Chile vs Estados Unidos por la segunda jornada del Grupo F del Mundial Femenino 2019. La 'Roja' se juega en todo por el todo en el segundo tiempo.

Las dirigidas por Jillian Ellis quieren asegurar su clasificación a la siguiente ronda: previamente habían vencido a Tailandia por 13-0. Poseen a la goleadora del campeonato mundial femenino Francia 2019, Alexandra Morgan, quien tiene 5 'dianas'.

Por su parte, las pupilas de José Antonio Letelier, de caer en el presente juego ante Estados Unidos, se jugarán la vida ante Tailanda en el próximo y último duelo por Fase de Grupos: tienen chances de clasificar a la siguiente ronda como mejor tercera.

Perdieron en su debut, en el referido certamen, ante Suecia por 2-0 y podría representar un problema. La diferencia de gol es vital para determinar su posibilidad de acceder a la siguiente ronda por la vía del mejor tercero: necesitan anotar apabullar a Tailanda.

