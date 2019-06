Alexis Sánchez sufrió un esguince. ¿Seguirá jugando la Copa América con Chile?

Alexis Sánchez fue la figura el último viernes en la victoria de la Selección chilena (2-1) sobre Ecuador, sin embargo, en el primer tiempo sufrió una lesión. ¿Cuál es el estado del delantero de la 'Roja'?

Sobre los 51', el 'Niño maravilla' marcó el segundo tanto del conjunto 'mapocho', sin embargo, el propio artillero contó que sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el primer tiempo.

"En un centro me volví a doblar el tobillo, tomé pastillas para el dolor, me vendé y así volví al campo. Creo que tengo un esguince, espero no sea tan grave", dijo el atacante del Manchester United.

Luego, el propio entrenador Reinaldo Rueda confirmó la lesión de Sánchez, pero al '7' se le aplicó hielo y el médico determinó que podía seguir jugando. Eso sí, no confirmó su presencia este lunes ante Uruguay en Maracaná.

"Ahora es cuestión de evaluar el pos partido y cuando se enfríe ojalá no haya hecho un daño mayor y pueda jugar el próximo partido", dijo el DT de nacionalidad colombiana.

Chile ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa América 2019 y solo le basta un empate para asegurar el primer lugar del Grupo C.

EL DATO

Alexis Sánchez suma 43 goles con Chile y es el artillero histórico.