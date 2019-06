Perú vs Uruguay [América TV en vivo] ¿Hay penales? ST, 0-0 en directo

TV Pública EN VIVO Perú vs Uruguay ONLINE El Partido de hoy se transmite por el canal América TV GO EN VIVO y comenzó a las 2.00 p.m. (hora de Lima). El último partido de los cuartos de final de la Copa América 2019 se juega ahora en el Estadio Arena Fonte Nova, de la ciudad de Salvador de Bahía. Paolo Guerrero estuvo cerca de marcar un gol para la Blanquirroja. Mira todos los detalles EN DIRECTO y por INTERNET con los canales, los horarios, los cruces de cuartos de final y todos los goles en video en el minuto a minuto de Libero.pe. Ver DirecTV, TVN (Chile) y Tigo Sports (Paraguay).

Sigue todos los detalles en directo del Perú vs. Uruguay.

Minuto a minuto.

76' Remate de Canchita se va desviado.

75' Cambio en Perú: Canchita Gonzales ingresa por André Carrillo.

73' ¡Sigue el partido! Van 0-0 y se acercan los penales.

72' Luis Suárez vence la portería de Pedro Gallese. El árbitro decide anular el gol por posición adelantada.

70' Ahora hay falta de Luis Suárez sobre Luis Advíncula.

69' Tarjeta amarilla para Federico Valverde. Tiro libre para Perú.

67' Remate fallado por Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Suárez.

66' Fuera de juego, Uruguay. Giorgian de Arrascaeta intentó un pase en profundidad pero Edinson Cavani estaba en posición de fuera de juego.

65' Remate fallado por Martín Cáceres (Uruguay) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Giorgian de Arrascaeta con un centro al área tras un saque de esquina.

64' ¡Tiro de esquina para Uruguay! Despeja la defensa de Perú.

63' Tarjeta amarilla para Christian Cueva. Tiro libre para Uruguay.

60' Sigue el partido 0-0 en el Arena Fonte Nova.

58' Edinson Cavani definió de forma perfecta sobre el arco de Pedro Gallese. Sin embargo, el árbitro pitó posición adelantada.

57' ¡UFFFFFF....! ¡Se salvó Perú! Diego Godín mandó el balón a las nubes.

54' Edison Flores decide mal. Perú ha mejorado y Uruguay ya pasó a la defensiva.

53' Perú comienza a posicionarse mejor en campo de Uruguay.

53' Mano de Christian Cueva (Perú).

53' Luis Advíncula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

53' Falta de Martín Cáceres (Uruguay).

49' Ahora hay falta de Edinson Cavani. Tiro libre en salida para Perú.

49' Tiro libre a favor de Uruguay.

48' Falta de Carlos Zambrano. Tarjeta amarilla para el jugador de Perú.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo Perú vs Uruguay!

RESUMEN DEL PRIMER TIEMPO. Lucha en el mediocampo. Perú y Uruguay dieron todo por la posesión del balón. La Blanquirroja apostó por la explosión de sus laterales. Sin embargo, el rendimiento fue bajando por la solida defensa de charrúa. Con Paolo Guerrero no es suficiente. Miguel Trauco y Renato Tapia están teniendo muchos problemas en la marca. Luis Suárez y Edinson Cavani se asomaron en la portería de Pedro Gallese. En el último cuarto, la Celeste pudo irse tranquilamente con un gol de ventaja al descanso.

45' ¡Fin del primer tiempo!

43' Mano de Giorgian de Arrascaeta (Uruguay).

41' Fuera de juego, Uruguay. Luis Suárez intentó un pase en profundidad pero Diego Godín estaba en posición de fuera de juego.

41' Remate fallado por Luis Suárez (Uruguay) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Giorgian de Arrascaeta con un centro al área tras un saque de esquina.

41' Corner, Uruguay. Corner cometido por Luis Abram.

40' Diego Godín (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

38' Tijera de Luis Suárez en el área de Perú.

36' Paolo Guerrero cayó en el área y se pide penal. Sin embargo, el árbitro Wilton Sampaio dejó seguir el juego.

34' Uruguay ha mejorado mucho. El sector donde cubre Miguel Trauco es el más débil de la Blanquirroja.

33' Diego Godín (Uruguay) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

33' Paolo Guerrero (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Falta de Diego Godín (Uruguay).

31' Falta de Luis Advíncula (Perú).

31' Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) ha recibido una falta en campo contrario.

28' Anulan gol de Arrascaeta.

27' Fuera de juego, Uruguay. Giorgian de Arrascaeta intentó un pase en profundidad pero Nahitan Nández estaba en posición de fuera de juego.

24' Fuera de juego, Uruguay. Rodrigo Bentancur intentó un pase en profundidad pero Luis Suárez estaba en posición de fuera de juego.

22' Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' ¡Por poco gol de Cavani!

20' Despeja la defensa de Uruguay.

20' Tiro de esquina para Perú.

19' Paolo Guerrero lo intentó pero no fue suficiente.

14' Remate de Luis Suárez se va fuera del campo.

12' Renato Tapia la gana bien el balón a Edinson Cavani. Contragolpe de Perú.

10' Buena combinación entre Edison Flores, Luis Advíncula y Christian Cueva. Perú pisó el área de Uruguay, pero hubo una mano de Miguel Trauco. Tiro libre para Uruguay.

8' Centro de Christian Cueva sale desviado. Saque de meta para Uruguay.

7' José María Giménez (Uruguay) está sentido y pide atención médica.

7' Falta contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

6' Perú intentó a salir con André Carrillo y Luis Advíncula por la derecha. Son muy rápidos para al lateral uruguayo.

5' Falta de Luis Advíncula.

4' Pedro Gallese cuida muy bien el arco de Perú.

3' Despeja la defensa de Perú.

2' Falta de Luis Abram sobre Edinson Cavani. Tiro libre para Uruguay.

1' La Blanquirroja se posiciona en campo de Uruguay.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Uruguay.

- Himno Nacional de Perú.

- ¡Atención! Salen los equipos de Uruguay y Perú.

- El último partido entre peruanos y uruguayos por la Copa data del 19 de julio de 2011 en las semifinales del torneo celebrado en Argentina. El partido se jugó en el estadio Ciudad de La Plata, los charrúas ganaron por 2-0 con doblete de Luis Suárez, pasaron a la final y fueron campeones.

- En la misma edición del certamen, la Celeste y la Blanquirroja se midieron en la fase de grupos 15 días antes en San Juan. Hubo empate a un tanto. Paolo Guerrero abrió la cuenta y Luis Suárez la igualó. Ambos goleadores se mantienen como referentes de sus selecciones.

- En la última ocasión en que el triunfo le correspondió a Perú ocurrió en Venezuela 2007 y por marcador de 3-0. Miguel Villalta, Juan Mariño y un joven Paolo Guerrero convirtieron las dianas. Oscar Tabárez acababa de asumir las riendas uruguayas. A Perú la dirigía Julio César Uribe.

- ¡Culminó el calentamiento!

- Perú alcanzó a estar invicta frente a Uruguay en la Copa América durante 28 años, del 20 de octubre de 1983, cuando empató 1-1 en Montevideo, al 4 de julio de 2011, en el partido que se saldó con igualdad por el mismo marcador en San Juan, Argentina.

- Uruguay y Perú apenas se midieron dos veces bajo el formato en que se armaban tres grupos de tres equipos, con partidos a ida y vuelta en la sede de cada uno. Esto ocurrió en 1983. La Celeste se impuso por 0-1 en Lima y hubo empate a unos en Montevideo.

- En el estadio Nacional de Lima, la selección uruguaya venció por 3-5 a la peruana en la Copa América de 1957. Dos años después, en el torneo disputado en Argentina, los peruanos devolvieron la atención y se impusieron por idéntico tanteador. Nunca más se han marcado tantos goles en partidos entre ambas selecciones.

- Uruguay sumó una seguidilla de cuatro victorias sobre Perú en los primeros cuatro partidos entre las dos. El 1 de noviembre de 1927 está registrada como fecha de la primera vez que se enfrentaron y la Celeste goleó por 4-0. Después, en un lapso de 10 años, mantuvo la 'paternidad' con marcadores de 4-1, 1-0 y 4-2.

- Solo doce años después de su primera confrontación, los peruanos pudieron cantar victoria frente a Uruguay. Ocurrió el 12 de febrero de 1939 en el estadio Nacional de Lima. Fue por 2-1 y los goles llegaron a través de Jorge Alcalde. Roberto Porta descontó para los charrúas.

- Javier Ambrois se mantiene como el máximo goleador de Uruguay en los partidos contra Perú por la Copa América, con cuatro anotaciones. El mayor artillero de la Blanquirroja es Miguel Loayza con tres. Los siguen por el lado charrúa Luis Suárez al celebrar tres conquistas y por el peruano, Paolo Guerrero con dos. Estos últimos podrían asaltar el primer lugar.

En la historia de la Copa América, Uruguay y Perú se han enfrenado en 20 ocasiones. Se registraron 12 triunfos de los celestes, 2 empates y los restantes 6 encuentros fueron triunfos de los peruanos.

- Perú 0:4 Uruguay : 01/11/1927. Estadio Nacional José Díaz (Lima), Perú.

- Uruguay 4:1 Perú: Fecha: 11/11/1929. Cancha: Estadio Del CA River Plate, Buenos Aires (Argentina).

- Perú 0:1 Uruguay: Fecha: 13/01/1935. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 4:2 Perú: Fecha: 06/01/1937. Cancha: Estadio Gasómetro (Argentina).

- Perú 2:1 Uruguay: Fecha: 12/02/1939. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 2:0 Perú: Fecha: 26/02/1941. Cancha: Estadio Nacional de Santiag (Chile).

- Uruguay 3:0 Perú: Fecha: 01/02/1942. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Uruguay 1:0 Perú: Fecha: 25/12/1947. Cancha: Estadio George Capwell, Guayaquil (Ecuador).

- Perú 4:3 Uruguay: Fecha: 04/05/1949. Cancha: Estadio General Severiano, Río de Janeiro (Brasil).

- Perú 0:3 Uruguay: Fecha: 28/03/1953. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Perú 2:1 Uruguay: Fecha: 30/03/1955. Cancha: Estadio Nacional, Santiago (Chile).

- Uruguay 2:0 Perú: Fecha: 28/01/1956. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Perú 3:5 Uruguay: Fecha: 23/03/1957. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Perú 5:3 Uruguay: Fecha: 23/03/1959. Cancha: Estadio Monumental de Núñez (Argentina).

- Perú 0:1 Uruguay: Fecha: 13/10/1983. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 1:1 Perú: Fecha: 20/10/1983. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Perú 1:0 Uruguay: Fecha: 12/06/1997. Cancha: Estadio Olímpico Patria, Sucre (Bolivia).

- Uruguay 0:3 Perú: Fecha: 26/06/2007. Cancha: Estadio Metropolitano (Venezuela).

- Uruguay 1:1 Perú: Fecha: 04/07/2011. Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario (Argentina).

- Perú 0:2 Uruguay: Fecha: 19/07/2011. Cancha: Estadio Ciudad de La Plata (Argentina).

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

- Perú, por su parte, logró su pase a cuartos como el mejor tercero del grupo A donde empató sin goles ante Venezuela, luego ganó a Bolivia (3-1) y perdió contra Brasil (5-0).

- Uruguay clasificó primero del grupo C tras vencer a Ecuador (4-0), empatar con Japón (2-2) y derrotar a Chile (1-0).

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Perú vs Uruguay!

Apuestas y pronósticos Perú vs Uruguay EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 5.70

Empate: 3.75

Uruguay: 1.69

Casa de apuestas: Betfair

Perú: 5.00

Empate: 3.50

Uruguay: 1.64

Casa de apuestas: Bet 365

Perú: 5.00

Empate: 3.75

Uruguay: 1.66

Casa de apuestas: Rivalo

Perú: 5.50

Empate: 3.60

Uruguay: 1.67

Casa de apuestas: Betway

Perú: 5.65

Empate: 3.60

Uruguay: 1.66

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 6.00

Empate: 3.60

Uruguay: 1.70

Casa de apuestas: Sportimba

Perú: 5.68

Empate: 3.61

Uruguay: 1.68

Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO

Brasil, Venezuela y Perú por el grupo A; Colombia, Argentina y Paraguay por el grupo B; e Uruguay y Chile por el grupo C.

Cuartos de final Copa América Perú vs Uruguay| Link streaming

Partido: Brasil 0-0 [4-3] Paraguay [Brasil a las semifinales de la Copa América]

Día: jueves 27 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Asunción) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Partido: Venezuela 0-2 Argentina

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Colombia 0-0 [4-5] Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Partido: Perú vs Uruguay

Día: sábado 29 de junio

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

