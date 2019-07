Copa Africana: Selección de Madagascar hace historia al clasificar a octavos de final [VIDEO]

La Copa Africana de Naciones 2019 se encuentra en desarrollo y la Selección de Madagascar es una de las más importantes protagonistas por lo que viene consiguiendo hasta ahora. En octubre del año pasado, dicho representativo logró su clasificación, por primera vez en su historia, al torneo más importante de seleccionados en su continente.

El inicio de la competición puso a la representación de Madagascar en los ojos de los especialistas, pues se esperaba ver los resultados que obtendría en su primera participación. La expectativa que generó fue respondida con creces en el campeonato, superando la fase de grupos de forma invicta y en el primer puesto de la zona B.

Junto a Guinea (1-1), Burundi (1-0) y Nigeria (2-0), la Selección de Madagascar sumó 7 puntos, con cinco goles a favor y dos en contra. No obstante, las cosas no han sido nada fáciles, teniendo en cuenta que llegaron a la última fecha sin la certeza de saber si estaba clasificado o no, así que la victoria en la última fecha era vital para seguir con vida.

La Selección de Nigeria, que tiene grandes figuras a nivel mundial y que constantemente participa en los mundiales, era la rival de turno, con el boleto a la siguiente ronda asegurado. A pesar de su extremo favoritismo en la previa del partido, Madagascar dio el gol en momentos cruciales. Lalaina Nomenjanahary (13’) y Andria (53’) anotaron para el triunfo 2-0.

El entrenador francés Nicolas Dupuis quiere seguir haciendo historia y entiende que la Selección de Madagascar todavía no encuentra su techo futbolístico. Ya con la clasificación a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2019 en el bolsillo, ahora se vienen los partidos de muerte súbita, situación que seguramente motiva a los jugadores.

Actualmente, el plantel de Madagascar no cuenta con jugadores que brillan en la élite del fútbol en Europa, aunque han demostrado que el trabajo y sacrificio llevan a la consecución de objetivos importantes. La mayoría se desempeñan en categorías inferiores del fútbol francés, aunque está el caso de Marco Ilaimaharitra (Charleroi de Bélgica) y Anicet (Ludogorets de Bulgaria). Sueñan con la gloria.