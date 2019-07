México vs Haití EN VIVO vía Univision, Fox Sports 1 y Sky HD en semifinal de la Copa Oro 2019

México vs Haití EN VIVO vía Univision Deportes y Sky HD | este martes 2 de julio desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en la primera semifinal de la Copa Oro 2019. El encuentro se jugará en el State Farm Stadium y será transmitido por TSN3, CONCACAF GO, RPC Canal 4, DAZN y Blue To Go. Sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de México llega en un impresionante momento bajo las órdenes del entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino. Desde su llegada, el representativo ha logrado enlazar un total de 8 partidos sin conocer la derrota, siendo el 50% amistosos y la mitad restante por la Copa Oro 2019 que está en disputa. Números espectaculares que la ponen como favorita rumbo al título.

El plantel del ‘Tricolor’ ha respondido de gran forma y cuando se esperaba que los jugadores experimentados sean figuras, finalmente un joven ha encandilado con su juego. Se trata de Carlos Antuna, quien lleva hasta ahora 4 goles y dos anotaciones, números similares de Raúl Jiménez. Aunque, la compenetración de la Selección de México se vio trabada el cuartos de final.

La Selección de Costa Rica se plantó bien y empató 1-1 en 120 minutos de juego, anotando Bryan Ruiz durante el desarrollo de las acciones. Aunque, en la tanda de penales el representativo de México fue más efectivo de la mano de Luis Montes, Roberto Alvarado, Jesús Gallardo, Héctor Moreno y Carlos Salcedo. Los hinchas se ilusionan con volver a celebrar, al igual que en 2015.

En cuanto a la Selección de Haití, no llegó como una de las favoritas al torneo, pero se ha ganado a pulso la clasificación hasta semifinales. Durante todo el torneo no han conocido la derrota, incluso pasaron la fase de grupos con puntaje perfecto, por encima de Costa Rica, con una victoria trabajada que llegó en la segunda parte, tras una gran remontada (2-1).

Pero la proeza de revertir resultados no es nada sorpresivo para los dirigidos por Marc Collat, que lo han conseguido en tres de los cuatro encuentro jugados en la Copa Oro 2019. En la primera fecha de grupos sucedió ante Bermudas, con doblete de Frantzdy Pierrot (2-1) ; luego ante el mencionado equipo ‘Tico’, con tantos de Duckens Nazon y Djimy-Bend Alexis; y recientemente sobre Canadá.

De nuevo Nazon, Herve Bazile y Wilde-Donald Guerrier se encargaron de celebrar en el segundo tiempo la histórica victoria sobre Canadá, que se había adelantado con Jonathan David y Lucas Cavallini. La Selección de Haití fue campeón de la Copa Oro en 1973, el único trofeo que han conseguido hasta ahora. El plantel está enfocado e ilusionado.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MÉXICO vs HAITÍ EN VIVO POR SEMIFINAL DE LA COPA ORO 2019

​XI México: Guillermo Ochoa; ​Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez; ​Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Luis Montes; ​Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna y Raúl Jiménez.

XI Haití: Johnny Placide; ​Jems Geffrard, Andrew Jean-Baptiste, Alex Christian, Carlens Arcus; ​Steeven Saba, Bryan Alcebus, Wiilde-Donald Guerrier; ​Frantzdy Pierrot, Duckens Nazon y Hervé Bazile.

COPA ORO 2019 EN VIVO: ¿EN QUÉ CANALES VER EL MÉXICO vs HAITÍ EN SEMIFINALES?

Brasil: DAZN Brazil

Canadá: TSN3, TSN.ca, RDS 2, TSN1, TSN GO, RDS GO, TSN4, TSN5

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Sky HD, Repretel En Vivo

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, TreceVision, Chapin TV

Honduras: Sky HD

Internacional: CONCACAF GO

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: RPC Canal 4, TVMax 9, Sky HD

Portugal: Sport TV3

España: DAZN Spain

Reino Unido: FreeSports TV UK

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Univision, Fox Sports 1

¿A qué hora juega México vs Haití en semifinal de la Copa Oro 2019?

Perú: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 7:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

España: 4:00 p.m. (miércoles 3 julio)

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

MÉXICO vs HAITÍ EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre México vs Haití, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.