Semifinales Copa Oro 2019 EN VIVO: Programación, fecha, hora y canal de las llaves del torneo Concacaf [VIDEO]

La Copa Oro 2019 es el torneo más atractivo del Norte y Centro de América, donde las selecciones que son parte de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) luchan por ser la mejor. Esta tarde se jugaron la etapa de los últimos dos partidos de los cuartos de final y se conocieron a los dos representativos que seguirán luchando por el título.

En primera instancia, la Selección de Jamaica logró eliminar a su similar de Panamá, con gol de penal del goleador Darren Mattocks. De esta forma, ‘Reggae Boyz’ muestran que lo hecho en los últimos años no es cuestión de suerte, sino de un trabajo a largo plazo. En las dos anteriores ediciones de la Copa Oro, los jamaiquinos llegaron a la final, pero perdieron dichos duelos.

Aunque, podrían desquitarse de lo sucedido en el 2017, pues tendrán al frente a Estados Unidos, que los dejó con las manos vacías con la victoria 2-1. No obstante, la tarea no será fácil ya que el poderoso combinado norteamericano es favorito al título, a pesar de la ajustada victoria sobre Curazao. Weston McKennie pone a EE.UU. en semifinales por novena vez consecutiva.

La otra llave estará protagonizada por México y Haití. El ‘Tricolor’ pasó por muchas complicaciones para poder superar a Costa Rica, llegando hasta la definición por penales, tras el 1-1 en 120 minutos. Ya en la crucial instancia, los ‘Ticos’ no fueron lo más eficaces y, luego de 6 remates por cada escuadra, los dirigidos por Gerardo Martino se hicieron con la clasificación.

La historia de la Selección de Haití fue distinta, logrando superar la fase ante Canadá en los 90’, aunque con serios sustos. Duckens Nazon (50’), Herve Bazile (70’) y Wilde-Donald Guerrier (76’) remontaron el partido que habían empezado perdiendo por anotaciones de Jonathan David (18’) y Lucas Cavallini (28’). La emotividad y emoción de lo sucedido ilusiona a los hinchas.

LLAVES SEMIFINALES DE LA COPA ORO 2019 EN VIVO

Haití vs México - State Farm Stadium, Phoenix

Martes 2 de julio a las 9:30 p.m. (hora peruana)

Jamaica vs Estados Unidos - Nissan Stadium, Nashville

Miércoles 3 de julio a las 8:30 p.m. (hora peruana)

COPA ORO 2019 EN VIVO: CANALES EN VIVO PARA LAS SEMIFINALES

Brasil: DAZN Brazil

Canadá: TSN GO, TSN2, TSN.ca

Costa Rica: TDN, Repretel En Vivo, TD Mas, Teletica Canal 7, Sky HD, Teletica En Vivo

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: TDN, TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, TreceVision, Chapin TV, TDN

Honduras: Sky HD, Telecadena 7 y 4, TDN

México: UnivisionTDN, Nu9ve, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere

Holanda: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: Sky HD, TVMax 9, TDN, RPC Canal 4

España: DAZN Spain

Estados Unidos: Univision NOW, Univision, Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo, Fox Sports 1