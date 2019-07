Argentina vs Brasil [EN VIVO] A qué hora se transmite por TV Pública

TV Pública EN VIVO Argentina vs Brasil ONLINE Ver Partido de hoy por América TV GO EN VIVO a partir de las 7.30 p.m. (hora de Lima) y 9.30 p.m. (hora de Buenos Aires). El primer partido de la semifinal de la Copa América 2019 se jugará este martes 2 de julio en el Estadio Arena Corinthians, de la ciudad de Sao Paulo. Lionel Messi tendrá un duelo especial contra Philippe Coutinho. Sigue todos los detalles EN DIRECTO vía INTERNET con los canales, los horarios, las alineaciones, las apuestas, las encuestas y los videos de los goles en el minuto a minuto de Libero.pe. Ver TyC Sports.

El partido entre Argentina vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Argentina vs. Brasil; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Venezuela se verá por Venevision y TVes. Para Brasil, lo hará Sport TV, Globo TV y GloboEsporte.com.

Así llega Argentina al partido frente a Brasil

El camino de Argentina ha ido de menos a más. Desde caer (2-0) estrepitosamente ante Colombia, un empate (2-2) con muchas dudas frente a Paraguay y una sufrida victoria (2-0) sobre Qatar, la Albicelese encontró su mejor versión en la fase de cuartos de final venciendo (2-0) a Venezuela. Lionel Messi aún no aparece en su mejor versión, tal y como lo hace en Barcelona. Sin embargo, el despertar goleador de Lautaro Martínez ilusiona a todos para conseguir la hazaña en el campo de Brasil.

"Es indudable que al mejor jugador de la historia del fútbol le hace falta ganar algo aquí, por eso los compañeros declaran esas cosas (que quieren ayudarle a ganar la Copa América), pero es evidente que todos queremos ganar algo con esta camiseta, no es que haya unos que quieren ganar más que otros", dijo el técnico Scaloni sobre la situación de Lionel Messi con Argentina durante la conferencia previa al partido contra Brasil.

"Yo creo que los jugadores tienen tanto cariño y lo quieren tanto a Lionel Messi que a veces quien salir más por él que por ellos mismos, pero aquí todo el mundo quiere salir campeón porque Argentina quiere, o por lo menos quiere llegar a la final", complementó Scaloni, entrenador de Argentina.

Alineación y Formación casi confirmada de Argentina ante Brasil

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, podría repetir el mismo once que triunfo sobre Venezuela contra Brasil. No obstante, existe preocupación por el lateral Dani Alves. Para remedir el avance del exjugador del PSG, Scaloni podría cambiar a Lautaro Martínez por el "Fideo" Di María.

Por ahora, esta sería la formación de Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez o Ángel Di María.

Así llega Brasil al partido frente Argentina

La presión de ser el anfitrión de la Copa América 2019 ha comenzado a sentirse en la piel de los jugadores de Brasil. Tras vencer sin problemas a Bolivia (3-0) y a Perú (5-0), tomando en cuenta el accidental empate sin goles frente a Venezuela, el Scratch de Tite sufrió más de la cuenta para sacar del camino a Paraguay -que clasificó como mejor tercer del grupo C, el que fue de Argentina- y, con los justo, se impusieron en la tanda de penales.

Pero un clásico siempre será un clásico, y Brasil sabe que no puede perder frente a Argentina en su territorio. Esto sería imperdonable para las torcedores, por la rivalidad entre ambos países, y también por el alto costo de las entradas de la Copa América.

La gran preocupación de Tite, como para cualquier técnico mortal del mundo, sin duda, es Lionel Messi. Por ello, se sinceró al decir que no tiene forma para frenar al capitán de Argentina.

"Hablamos de las individualidades y en lo colectivo se potencia lo individual. No hay forma de anular a Lionel Messi, puedo reducirlo, pero es imposible neutralizarlo. De la misma manera que no se puede neutralizar a Gabriel Jesús, Firmino...", dijo el DT de Brasil.

No obstante, Tite aseguró que están preparados para aprovechar cualquier error de la zaga Argentina en cualquier pasaje del partido. El objetivo siempre será la victoria para Brasil.

"Ningún partido será dominado todo el tiempo por el mismo equipo, en esos momentos, uno tiene una idea y es proponer con la posesión de la pelota. Hacer volumen para agredir, pero es inevitable que el rival se apodere de la pelota y también que genere peligro. Cuando se equilibren las acciones en ataque y defensa para nosotros, tenemos más posibilidades de ganar", agregó.

Alineación y Formación casi confirmada de Brasil ante Argentina

El lateral izquierdo Filipe Luis padece un problema muscular y le dejó su lugar a Alex Sandro, aunque Tite esperará hasta último momento para confirmar el equipo. Si el defensor de Atlético de Madrid se recupera, el único cambio será el regreso de Casemiro (ante Paraguay cumplió la sanción) por Allan.

De esa manera, la formación de Brasil para la semifinal de la Copa América contra Argentina sería: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino.

Hora de Buenos Aires y hora de Brasil ver hoy partido Argentina vs Brasil

A qué hora juega Argentina y Brasil EN VIVO | TV Pública y Globo TV

Argentina y Brasil se enfrentarán a partir de las 9.30 (hora de Buenos Aires) y 7.30 p.m. (hora de Lima) por las semifinales de la Copa América 2019.

Apuestas y pronósticos Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 4.60

Empate: 3.60

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 4.75

Empate: 3.50

Brasil: 1.85

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 4.55

Empate: 3.50

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Argentina: 4.58

Empate: 3.45

Brasil: 1.90

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 4.60

Empate: 3.40

Brasil: 1.83

Casa de apuestas: bwin

Argentina: 4.75

Empate: 3.4

Brasil: 1.83

Qué países clasificaron a la semifinal de la Copa América 2019 EN VIVO

Argentina (eliminó a Venezuela), Brasil (eliminó a Paraguay), Chile (eliminó a Colombia) y Perú (eliminó a Uruguay).

Historial Argentina vs. Brasil por Copa América | Estadísticas del Clásico Sudamericano

En 31 partidos disputados en la historia de la Copa América, Argentina venció en 31 oportunidades, mientras que Brasil solo 9 ocasiones. Hay ocho empates enrte ambos.

Copa América 2007 - 15/07/2007: Brasil 3-0 Argentina

Copa América 2004 - 26/07/2004: Argentina 2(2)-2(4) Brasil

Copa América 1999 - 11/07/1999: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1995 - 17/07/1995: Brasil 2(4)-2(2) Argentina

Copa América 1993 - 27/06/1993: Argentina 1(6)-1(5) Brasil

Copa América 1991 - 17/07/1991: Argentina 3-2 Brasil

Copa América 1989 - 12/07/1989: Brasil 2-0 Argentina

Copa América 1983 - 24/08/1983: Argentina 1-0 Brasil

Copa América 1983 - 14/00/1983: Brasil 0-0 Argentina

Copa América 1979 - 23/08/1979: Argentina 2-2 Brasil

Copa América 1979 - 02/08/1979: Brasil 2-1 Argentina

Copa América 1975 - 16/08/1975: Argentina 0-1 Brasil

Copa América 1975 - 06/08/1975: Brasil 2-1 Argentina

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Brasil EN VIVO Copa América

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (o Ángel Di María).

Entrenador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano, auxiliado por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Mineirao, en la ciudad de Belo Horizonte.