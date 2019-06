HOY, Paraguay vs Brasil [ONLINE] Cómo ver gratis Tigo Sports en Asunción

Tigo Sports EN VIVO Paraguay vs Brasil ONLINE Ver Partido de hoy por América TV Go EN VIVO desde las 7.30 p.m. (hora de Lima) y 8.30 p.m. (hora de Asunción). El primer duelo de los cuartos de final de la Copa América 2019 se desarrollará en el césped del Estadio Arena de Gremio, de Porto Alegre. Derlis González será la principal arma de la Albirroja. Mira todos los detalles EN DIRECTO y vía INTERNET con los canales, los horarios, las llaves de cuartos de final y todos los goles en video en el minuto a minuto de Libero.pe. TV Pública online.

- Pelé, el triple campeón del mundo con la selección brasileña fue la 'bestia negra' de los paraguayos con diez goles. El segundo mayor goleador es Arthur Antunes Coimbra 'Zico' con siete.

- Paraguay eliminó a Brasil por penales en la Copa América 2015.

- "Necesitamos todo el apoyo de la torcida para ganar a Paraguay", Philippe Coutinho.

- La selección de Paraguay partió desde el hotel rumbo al Arena de Gremio.

- Miguel Almirón listo para jugar el partido contra Brasil.

⚪️🔴 #Albirroja 📹 “En la Selección Paraguaya todos somos líderes. Nos destacamos por eso, porque no dependemos de un solo jugador sino de todos. Estamos muy unidos e ilusionados” Miguel Almirón. #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/NHsupAscGb — Selección Paraguaya (@Albirroja) 27 de junio de 2019

- Paraguay conquistó su primera Copa América en 1953 al ganar por 3-2 a los brasileños en la final de un campeonato donde inicialmente los guaraníes iban a ser los anfitriones pero que terminó disputándose en Perú por la falta de infraestructura del país.

- Paraguay llegó a las semifinales en dos de las tres últimas Copas América: final en 2011 y semifinales en 2015, aunque para ello solo necesitó vencer uno de los 15 partidos que disputó en ambas ediciones (9 empates y 5 derrotas).

Alineaciones confirmadas de Paraguay y Brasil EN VIVO por Tigo Sports y América TV Go

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, T. Silva e F. Luís; Allan, Arthur, Coutinho, Everton, Firmino e Gabriel Jesus.

Entrenador: Tite.

Paraguay: Iván Piris, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Júnior Alonso; Hernán Pérez, Richard Sánchez, Celso Ortiz y Santiago Arzamendia; Derlis González y Miguel Almirón.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

- Paraguay consiguió 3 anotaciones y 4 en contra.

- En la primer ronda, Brasil logró 9 goles a su favor y ninguno en contra en la Copa América.

- El ganador del Paraguay vs. Brasil enfrentará al vencedor del Colombia vs. Chile en las semifinales de la Copa América 2019.

- Paraguay, por su parte, llegó de forma "casi milagrosa". Y es que la Albirroja apenas logró 2 puntos en el grupo B y logró clasificar como segundo mejor tercero en la Copa América 2019..

- Brasil es el primer clasificado del grupo A. La Canarinha logró 7 puntos por encima de Venezuela (5), Perú (4) y Bolivia (0).

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Paraguay vs. Brasil!

Previa Paraguay vs. Brasil

El partido entre Paraguay vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público paraguayo lo hará a través de los canales de Tigo Sports, Tigo Star, RPC y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Paraguay vs. Brasil; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

Así llega Paraguay al partido ante Brasil

El técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, afirmó el último miércoles que, a pesar de no haber ganado ningún partido, su equipo ha hecho méritos para estar en los cuartos de final de la Copa América 2019, donde el jueves se medirá al anfitrión Brasil.

Sobre la clasificación a los cuartos de final gracias al empate de Ecuador con Japón (1-1), que le permitió a Paraguay pasar como segunda mejor tercera, Berizzo afirmó en la conferencia de prensa previa al partido con Brasil que "tiene un gran significado por el esfuerzo" de sus jugadores.

El DT consideró que el grupo que le tocó a Paraguay con Argentina, Colombia y Catar fue el más difícil del torneo al darse los resultados más ajustados y con pocos goles.

"El análisis tiene que ser cuidadoso siempre. Creo que hemos conseguido más puntos que los cuatro equipos eliminados de esta Copa. Haber pasado empatando con Argentina (1-1) nos premia", dijo Berizzo.

También resaltó la importancia de mantenerse al margen de las críticas y elogió al grupo de jugadores de Paraguay que dirige desde hace apenas cuatro meses.

"Esto del fútbol es una montaña rusa de emociones, idas y venidas, momentos adversos donde tienes que forjar el carácter y creer en ti mismo a pesar de la adversidad", señaló en la previa del Paraguay vs. Brasil.

Así llega Brasil al partido contra Paraguay

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', entrenador de Brasil, sostuvo el pasado miércoles que Paraguay, su rival en los cuartos de final de la Copa América 2019, les exigirá "un nivel de concentración altísimo".

"Es un partido contra Paraguay será decisivo, el margen de acierto tiene que ser alto. Las características mentales tienen que estar fuertes, porque son partidos decisivos. Tenemos que tener un nivel de concentración altísimo", dijo en rueda de prensa en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Además, el entrenador de Brasil afirmó que el equipo tiene que prepararse para un "juego de contacto, más disputado" contra Paraguay con "rupturas de ritmo" y "saber hacer esas interpretaciones" para no descentrarse.

En este sentido, pidió al árbitro que "establezca criterios iguales" para amonestar a los jugadores.

También, el técnico de Brasil aconsejó "madurez" a sus pupilos si no consiguen anotar en los primeros minutos del encuentro porque "son 90-95 minutos" hasta el pitido final.

"Colombia venció a Catar con un gol al final", recordó.

Sobre el delicado estado del césped del Arena do Gremio, criticado por jugadores y otros seleccionadores, Tite únicamente manifestó que transmitieron sus preocupaciones a los organizadores del torneo.

De Philippe Coutinho, la máxima estrella de Brasil, que en los últimos dos partidos ha estado estado un poco más desdibujado, el seleccionador comentó que las labores de creación de la Canarinha se dividen entre varios jugadores y que sí que es cierto que es "más quieto" que otros, pero cuando la pelota rueda, "es otro lenguaje".

"El otro día Firmino estaba aquí (en rueda de prensa) y es de la misma forma. David Neres, (Everton) Cebolinha.... pero dentro del campo, son de otra forma", manifestó sobre la timidez de los futbolistas de Brasil.

Hora de Asunción y hora de Buenos Aires ver hoy partido Paraguay vs Brasil

Perú: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Paraguay: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

España: 12.30 a.m. (viernes 27 de junio)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

República Dominicana: 7.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Francia: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Alemania: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Portugal: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Holanda: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Inglaterra: 11.30 p.m.

Qué canales transmiten los partidos Copa América 2019 Paraguay vs Brasil hora peruana

Paraguay: RPC y Tigo Sports Paraguay.

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru y América TV GO.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV Play y SporTV.

Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes y TVN.

China: PPTV Sport China.

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Repretel En Vivo, TDN y Sky HD.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Sky HD, TDN y TCS GO.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala TDN, TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Sky HD.

Haiti: Tele Haiti, SportsMax 2 y SportsMax App.

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD y TDN.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Nu9ve, Azteca 7, UnivisionTDN, Sky HD, TDN, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: TDN y Sky HD.

Panamá: TDN, Sky HD, TVMax 9 y RPC Canal 4.

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App y SportsMax 2.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, ESPN+, NBC Sports Live Extra App y Globo TV Internacional.

Uruguay: NS Eventos 1, NS Eventos HD, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, vera+ y TCC.

Venezuela: TVes, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela y Venevision.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Tigo Sports EN VIVO DirecTV

Comienza tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Copa América | Paraguay vs Brasil | Canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Copa América | Paraguay vs Brasil | Canales

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Paraguay vs Brasil.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Paraguay vs Brasil | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Paraguay vs Brasil | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Apuestas y pronósticos Paraguay vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Te apuesto

Brasil: 1.15

Empate: 7.25

Paraguay: 18.00

Casa de apuestas: Inkabet

Brasil: 1.17

Empate: 7.50

Paraguay: 19.00

Casa de apuestas: Betsson

Brasil: 1.20

Empate: 7.20

Paraguay: 17.50

Casa de apuestas: Doradobet

Brasil: 1.18

Empate: 7.20

Paraguay: 19.00

Casa de apuestas: Betfair

Brasil: 1.14

Empate: 7.00

Paraguay: 20.00

Casa de apuestas: 888Sport

Brasil: 1.17

Empate: 7.50

Paraguay: 15.00

Casa de apuestas: Marathon Bet

Brasil: 1.19

Empate: 7.70

Paraguay: 19.00

Casa de apuestas: Bet 365

Brasil: 1.17

Empate: 7.00

Paraguay: 13.00

Alineaciones y Formaciones Paraguay vs Brasil EN VIVO Copa América

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Allan, Arthur y Philippe Coutinho; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite.

Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González (o Hernán Pérez), Richard Sánchez, Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.

Entrenador: Eduardo Berizzo.