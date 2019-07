Paulo Dybala arremete contra Jorge Sampaoli: "No saludaba a los jugadores"

No se calla nada. Paulo Dybala, uno de los mejores jugadores sudamericanos en el fútbol europeo, habló de su tensa relación con el exentrenador Jorge Sampaoli, quien no le dio la confianza para jugar el Mundial Rusia 2018. En otras palabras, solo lo llevó de paseo.

"Charlamos cuando vino a Torino antes de ir a Rusia, como lo hizo con otros jugadores. En el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él. Creo, no me saludaba".

"Es raro, convives en un complejo como el de Rusia, compartes el tiempo, te cruzas muchas veces... Es muy raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está o cómo se siente", señaló el futbolista de la Juventus a Fox Sports.

SU RELACIÓN CON LIONEL SCALONI

Dybala reveló que el técnico albiceleste Lionel Scaloni le pidió que juegue en una posición que conoce muy bien, pero en la Copa América tampoco tuvo muchos minutos, salvo en la definición por el tercer lugar donde anotó un gol a Chile. Su relación es buena.

"Conversamos antes de la Copa América. Me dijo que quería que jugara de 9 y fue lo que se trabajó durante la previa del torneo", aseguró el futbolista de 25 años.

Sobre su polémica reacción cuando Scaloni lo cambió en el duelo ante los Mapochos, Dybala aclaró que no le faltó el respeto a su entrenador.

"Fue el calentón del momento. Uno reacciona así por las pulsaciones. Hablé y le expliqué que quería jugar un rato más. Son cosas que pasan, no es un reproche. Quedó ahí y él me ha respondido bien", manifestó.