¡Ya es oficial! Barcelona anunció la contratación de Antoine Griezmann

Se acabó la novela. A través de sus redes sociales, el Barcelona hizo oficial el fichaje del jugador francés Antoine Griezmann por las próximas 5 temporadas y de arranque tazó su nueva cláusula de rescisión en ¡800 millones de euros!

Fichar a Griezmann ha sido una tarea muy complicada para el Barza, ya que no solamente encontró una posición de recelo en el vestuario del equipo, sino también tuvo que lidiar con la intransigencia del Atlético de Madrid y la millonaria cláusula de salida.

La directiva que lidera Josep Maria Bartomeu decidió tomar el toro por las astas y rompió el mercado europeo con la contratación del campeón del mundo, quien ha firmado hasta junio del 2024.

"Nacido el 21 de marzo de 1991 en Mâcon (Francia), Antoine Griezmann es uno de los mejores jugadores del mundo. Y el jugador llega al Barça después de una sólida carrera en la Liga española gracias a su paso por la Real Sociedad y el Atlético de Madrid", dice la página web del Barcelona.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴