Manchester United pone fecha limité para fichar a Paul Pogba

La novela del fichaje de Paul Pogba no tiene cuando acabar, pues el Manchester United sigue firme en su posición de no dejar ir al francés este verano, mientras que el Real Madrid no desiste en su lucha por ficharlo.

Según el medio inglés ‘The Mirror’ el United habría puesto como fecha límite el 08 de agosto para poder fichar a Pogba, el mismo día que se cierra el libro de pases en la Premier League, de no llegar a un acuerdo económico con el Madrid el francés seguiría perteneciendo a los ‘diablos rojos’.

Asimismo, la cláusula de recisión del jugador 'galo' no ha sufrido variaciones y sigue siendo de 167 millones de euros, monto que pocos clubes podrían darse el lujo de pagar, incluso para al Madrid sería complicado justificar esa cantidad sin meterse en problemas con el Fair Play Financiero.

Zinedine Zidane, entrenador de los ‘merengues’ pidió desde la temporada pasada la incorporación del futbolista de 26 años al equipo, a su vez el atacante ha demostrado en varias oportunidades su intención de llegar al Santiago Bernabeú.

La ausencia del Manchester United en la próxima edición de la Champions League, es una de las razones por el cual Paul Pogba no estaría dispuesto a permanecer el club inglés y hasta habría hecho uso de su 'transfer request' para poder acelerar su partida..

Con los nuevos fichajes de Eden Hazard, Eder Militao, Luka Jovic y Ferland Mendy, el Real Madrid tendría muy complicado concretar la incorporación de Paul Pogba, mientras que el monto de su cláusula no baje considerablemente