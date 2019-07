Copa Argentina: rival de Racing pasó momentos de pánico en aeropuerto argentino previo al duelo [FOTO]

Boca Unidos, equipo de la Tercera División de Argentina, vivió momentos de pánico esta madrugada previo al importante partido ante Racing por los 32avos de la Copa Argentina.

Lo que tenía que ser un viaje con motivación y lleno de alegría por enfrentar al actual campeón de la Superliga de Argentina (Racing), pasó a ser de sufrimiento con todo el plantel de Boca Unidos. Así es.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el club denunció que en plena madrugada se activó la alarma contra incendios en el hotel donde se encontraban alojados, por lo que los futbolistas tuvieron que huir de las habitaciones.

"Hoy (domingo) 4.30 AM sonó la alarma contra incendios durante casi 30'. Los jugadores salieron de sus habitaciones, costó volver a descansar, varios de ellos no lograron dormir más. Hay servicios que no funcionan... Era toda una falsa alarma", publicaron en la red social.

Pero todo tiene una explicación. El Hotel Key, ubicado en San Telmo y donde se alojado el plantel de Boca Unidos, le informó a la delegación en primer instancia que se prendieron fuego unos cables y que no sabían cómo apagar la alarma.

Acto seguido, los encargados de la organización expresaron que no sabían los motivos del incidente, intentaron pedir disculpas, sin embargo no fueron aceptadas. Obviamente el club argentino también reclamó por detalles que estaban conversados previamente y no se cumplieron.

DATO: Boca Unidos debió viajar una gran cantidad de kilómetros hasta Buenos Aires. Por su parte, Racing tendrá que realizar un mínimo traslado hasta el estadio de Lanús.

Información vía Boca Unidos