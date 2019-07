Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 22 de julio de 2019.

Partidos de hoy lunes 22 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está recontra picante HOY con encuentros como el César Vallejo vs Sport Huancayo: Torneo Clausura 2019, International Champions Cup, Brasileirao, MLS y Liga MX. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

La fecha 2 del Clausura de Liga 1 llega a su fin este lunes con el encuentro entre la César Vallejo vs Sport Huancayo en donde ambos equipos buscarán los tres puntos antes de la para por los Juegos Panamericanos que se realizarán este mes en el Perú.

Los poetas no pudieron lograr ganar en su debut y empataron 1-1 ante Binacional en Trujillo. Esta vez confían en obtener un resultado positivo para darle una alegría a su hinchada, mientras que Sport Huancayo fue goleado por Sporting Cristal y tratará de dejar atrás la derrota.

6:00 p.m. Sao Paulo vs Chapecoense

7:00 p.m. Royal Pari vs Always Ready

8:00 p.m. La Equidad vs Independiente de Medellín

8:00 p.m. Sport Huancayo vs César Vallejo



Liga 1

La fecha 2 del Torneo Clausura 2019 llega a su fin con el duelo que protagonizarán Sport Huancayo y César Vallejo en La Incontrastable.

Clausura 2019 de Bolivia

El Royal Pari de Roberto Mosquera quedó eliminado de la Copa Sudamericana y ahora solo tiene la mira puesta en el Clausura. Su escuadra recibe al Always Ready y buscará comenzar con el pie derecho su participación tras postergar su primer encuentro al haber estado jugando el mencionado torneo internacional.

Liga Águila-Colombia

La Equidad pasa por un buen momento. El cuadro asegurador venció al Royal Pari y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y llega con la moral al tope para enfrentar al Independiente de Medellín en el Estadio Metropolitano de Techo.

Brasileirao

La jornada 11 del Brasileirao llega a su fin con el duelo entre Sao Paulo y Chapecoense. El exequipo de Christian Cueva buscará la victoria para mejorar su posición en la tabla de posiciones ya que marcha en el puesto 12 con tan solo 15 unidades.