Manchester United vs Tottenham EN VIVO vía Directv Sports por la International Champions Cup

Manchester United vs Tottenham EN VIVO vía Directv Sports | este jueves 25 de julio desde las 6:30 a.m. (hora peruana) por la segunda fecha de la International Champions Cup 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Hongkou Stadium, siendo también será transmitido por la señal Fox Sports, DAZN y ESPN. Además, podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Manchester United mantiene a Ole Gunnar Solskjaer como entrenador, buscando volver a tener el buen nivel que mostraron a lo largo de la temporada, aunque mucho por mejorar por lo visto en el cierre. Este será el tercer partido de preparación y los ‘Diablos Rojos’ lograron solo victorias en cada una de sus presentaciones: 2-0 sobre Perth Glory, 4-0 ante Leeds United y 1-0 sobre el Inter.

Justo, el último juego ante los italianos fue el debut en la International Champions Cup 2019 y el encargado de marcar la diferencia fue el volante Mason Greenwood, de tan solo 17 años. Es el mejor momento para ir probando a las fichas del equipo, aunque el Manchester United volverá a enviar a su mejor once desde el arranque, en la búsqueda de encontrar la mejor cara al inicio de la Premier League.

En el otro bando, el Tottenham está motivado por su ajustada victoria sobre la poderosa Juventus, con un gol en el último minuto. Los ‘Spurs’ no suelen moverse mucho en el mercado de fichajes, pero sorprendió con un par de movimientos: llegó el mediocampista Tanguy Ndombélé y se marchó el lateral Kieran Trippier. El refuerzo ya da que hablar con su impresionante despliegue en su debut.

A pesar de recién ingresar en la segunda parte, Ndombélé mostró grandes cualidades a la hora de marcar y saliendo al ataque, incluso siendo protagonista en el gol de Lucas Moura ante la Juve (2-2 transitorio). El delantero brasileño promete seguir siendo protagonista, al igual que Harry Kane, quien se lució con un genial golazo desde la mitad de la cancha, con el que ganó Tottenham.

Los dos clubes tienen 3 puntos y en este encuentro no existe el empate, por lo que uno podría quedarse sin posibilidad de ganar la International Champions Cup (solo 3 fechas). En los duelos directos, las fuerzas han sido parejas: el último fue victoria para el Manchester United (1-0), mientras que el Tottenham fue mucho más efectivo en la primera ronda de la Premier al golear 3-0. Partidazo.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MANCHESTER UNITED vs TOTTENHAM EN VIVO

XI Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Pogba, McTominay; Martial, Mata, Greenwood; Rashford.

XI Tottenham: Gazzaniga; Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombele, Alli; Kane, Lucas.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP EN VIVO: HORARIOS DEL MANCHESTER UNITED vs TOTTENHAM

Perú: 6:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 6:30 a.m.

Argentina: 8:30 a.m.

México: 6:30 a.m.

Ecuador: 6:30 a.m.

Colombia: 6:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Bolivia: 7:30 a.m.

Venezuela: 7:30 a.m.

Chile: 8:30 a.m.

Uruguay: 8:30 a.m.

MANCHESTER UNITED vs TOTTENHAM EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Manchester United vs Tottenham, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.