Paul Pogba todavía tiene chances de llegar al Real Madrid aseguran en Inglaterra

Cuando muchos dan por culminada la novela 'Paul Pogba', en Inglaterra es todo lo contrario, pues medios británicos volvieron hacer eco del deseo de abandonar Manchester United del 'Pulpo' para recalar en el Real Madrid.

Pese a que los 'Diablos Rojos' ya no pueden fichar a su reemplazante dado que el mercado de pases inglés se cerró el pasado 8 de agosto, Pogba continúa buscando la puerta de escape de Old Trafford; aunque desde el club ya dijeron que no se irá por menos de 160 millones de euros.

Esta mañana el diario inglés tituló "Pogba: la cuestión de los 150 millones”, mientras que la tapa del 'Dayli Mal Star' asegura que United redujo su pretensiones de 180 'kilos' a 160 con el propósito darle fin de una vez por todas al 'culebrón'.

Cabe destacar que Inglaterra también rebotaron las declaraciones del ex referente del club Paul Ince quien asegura que la actitud de Pogba deja mucho que desear pues está pensando más en jugar en La Liga de España antes que en Manchester.

"Me pregunto si tiene un ojo en la puerta de salida. Nadie va a estar totalmente contento y confiado hasta que la ventana de traspasos cierre en España. Si no va al Real Madrid, ¿cómo va a reaccionar con sus actuaciones en el United hasta enero? Tiene pataletas a menudo pero si se queda deberá arrodillarse por el club. Se está poniendo en el escaparate y está claro que quiere fichar por el Madrid", disparó.

Como se sabe, en caso Madrid quiere confirmar el traspaso del volante francés, tiene tiempo hasta este 2 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de pases en toda Europa. ¿Veremos a Pogba vestido de blanco?.