Liverpool vs Arsenal EN VIVO fecha, horario y canales de la Premier League

Uno de los partidos más esperados de la tercera fecha de la Premier League se dará HOY EN VIVO ONLINE EN DIRECTO en Anfield entre Liverpool vs Arsenal desde las 11:30 p.m. Además, podrás seguir todas las incidencias con el Minuto a Minuto a través de Libero.pe.

Liverpool vs Arsenal EN VIVO: Duelo de líderes

Tras jugarse solo las dos primeras jornadas, Liverpool y Arsenal son los dos únicos equipos que han sumado puntaje perfecto: 6 de 6. Es por ello, que el ganador de este partido tomará la punta en solitario de la Premier League.

"No está tan cerca de volver. Almorcé con él hoy para que al menos pueda comer. Se ve bien, en buena forma, de buen humor, pero llevará tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente. No hay]realmente ninguna fecha en mi mente, o nadie me dijo una fecha. Queremos darle el tiempo que necesita", dijo Jurgen Klopp sobre la ausencia de Alisson.

En seguida, Jurgen Klopp señaló que el duelo ante Arsenal será muy cerrado con pocos goles. "No espero un partido con tantos goles para ser honesto. Lo cierto, sí, es que ambos equipos probablemente están orientados a la ofensiva. Nos pasó mucho en los últimos meses que analizamos un equipo y luego juegan completamente diferente contra nosotros. No digo que el Arsenal lo haga, pero nos hace la vida más difícil, especialmente en la etapa inicial de la temporada”.

Por su parte, en Arsenal tienen muy bien estudiados a los jugadores de Liverpool pues así lo hizo saber Aubameyang. “Juegan con tres al frente y nosotros podemos hacerlo. Son el mejor tridente de ataque del mundo, y podemos estar a la altura. De hecho, veo muchas similitudes. Pepe y yo somos jugadores rápidos como Mane y Salah, mientras que Laca es parecido a Firmino".

Liverpool vs Arsenal EN VIVO | Posibles alineaciones

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Pépé, Ceballos, Aubameyang, Lacazette.

Hora del Liverpool vs Arsenal EN VIVO por la Premier League

México - 11:30 p.m.

Ecuador - 11:30 p.m.

Perú - 11:30 p.m.

Colombia - 11:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

España – 7:30 p.m.

Canales que transmitirán el Liverpool vs Arsenal EN VIVO por la Premier League

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español y beIN Sports Canada.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Colombia ESPN Play Sur y ESPN 2 Andina.

Costa Rica: Sky HD.

Ecuador: ESPN2 Andina y ESPN Play Sur.

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW y DAZN.

México: Sky HD.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Perú: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: MiTele En Vivo, Movistar LaLiga y Movistar+.

Inglaterra: ITV 4 y The ITV Hub.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA y beIN SPORTS.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur y ESPN 2 Andina.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL Liverpool vs Arsenal?

