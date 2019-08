Liverpool vs. Arsenal EN VIVO ‘Clásico inglés’ por la fecha 3 de la Premier League vía ESPN 2

VER Liverpool vs. Arsenal EN VIVO | ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este sábado 24 de agosto por la tercera jornada de la Premier League. El encuentro se jugará en el mítico Anfield desde las 11:30 a.m. (hora peruana) vía ESPN 2. Además, Libero.pe te llevará la mejor cobertura del encuentro, así como el resumen final con todos los goles.

Liverpool vs. Arsenal protagonizaran el encuentro más importante de la tercera jornada de la Premier League. Este cotejo irá a través de ESPN 2 y contará con un duelo letal de delanteras: Salah, Mané y Firmino contra Aubameyang, Lacazette y Pépé.

EL Liverpool de Jurgën Klopp llega entonado a este encuentro. El cuadro de Anfield acumula dos victorias en la misma cantidad de fechas jugadas en la Premier League. Además, hace solo un par de semanas se consagro como Supe campeón de Europa luego de vencer en la final de esta Copa a Chelsea.

