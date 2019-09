Perú vs Brasil EN VIVO: Conoce cuánto paga un triunfo de la 'Bicolor'

Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE este martes 10 de septiembre en el Memorial Stadium de Los Ángeles desde las 10:00 p.m. (hora peruana) en un amistoso internacional por la Fecha FIFA. Puedes seguir este encuentro a través de Latina / Movistar TV y LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET vía Líbero.pe.

Los dos últimos finalistas continentales se volverán a encontrar luego de poco más de dos meses en un duelo preparatorio con miras a lo que será el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América 2020.

Para este encuentro la 'Canarinha' parte como gran favorito debido a que en el historial de enfrentamientos le favorece. De 45 juegos, Brasil ganó 32, mientras que Perú solo cuatro. Empataron nueve veces.

Perú vs Brasil atraviesan diferentes presentes, y es que la 'Bicolor' viene de caer por la mínima diferencia ante Ecuador -dejando malas sensaciones- y los pentacampeones del mundo de igualar 2-2 frente a Colombia con un gol y una asistencia de Neymar, su máxima estrella.

Perú vs Brasil EN VIVO | ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Hay distintas casas de apuestas como Dorado Bet que te dan buenas ganancias. Como es previsible, Brasil es favorito; Sin embargo, una victoria de Perú te puede sacar de misio.

C/apuestas | Brasil | empate | Perú

Dorado Bet 1.40 4.40 6.80

Te apuesto 1.40 4.75 6.25

Betsson 1.39 4.80 7.20

Inkabet 1.36 4.50 8.25

Bet365 1.36 4.60 8.50

Perú vs Brasil EN VIVO | Horarios en el mundo

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

México - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Paraguay - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles)

Brasil - 12:00 a.m. (miércoles)

Perú vs Brasil EN VIVO | Canales de transmisión

Movistar y Latina (Perú)

SportTV y Globo (Brasil)

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Brasil por amistoso internacional?

En Internet el duelo entre Perú vs Brasil, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.