Juventus empató 0-0 ante la Fiorentina por la tercera jornada de la Serie A

Juventus no pudo llevarse los tres puntos de visita y empató sin goles ante una Fiorentina que presentó mejor juego y las opciones más claras de gol. La 'Vechia Signora' podría perder la punta de la Serie A, tras este empate.

Un partido que prometía mayores emociones, pero que fue muy friccionado e interrumpido por las constantes faltas cometidas por ambos equipos. Los dirigidos por Maurizio Sarri estuvieron muy desconcentrados y desordenados, a pesar de tener en algunos momentos la posesión del balón, carecieron de profundidad y de idea de juego.

La Fiorentina tuvo una realidad diferente, desde el primer tiempo salieron a presionar en el ataque y ha aprovechar las bandas para llegar al área chica. Frank Ribery fue el más peligroso arriba, supo desmarcarse para quedar siempre en un mano a mano con el arquero.

En la parte complementaria del encuentro la 'Juve' decidió tirarse atrás y conservar el empate, mientras que el conjunto de Vincenzo Montella no bajo la intensidad de su juego y siguió buscando de todas las maneras posibles el primer tanto. Szczesny, portero del equipo 'Bianconero' fue una muralla en el arco visitante.

El juego tan limitado de la 'Vechia Signora' hace pensar que ya tienen la cabeza en el partido que disputaran ante el Atlético de Madrid el próximo martes, por la primera ronda de la Champions League.

Triplice fischio al Franchi. Una bella Fiorentina | Full time at the Franchi. Impressive stuff from the Viola but it ends 0-0 in #FiorentinaJuve pic.twitter.com/blK9OCD3rn