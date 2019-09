Tottenham: Harry Kane incómodo por el pésimo inicio de temporada

El pésimo inicio de temporada del Tottenham es un hecho que viene sorprendiendo a muchos. El último finalista de la Champions League acaba de ser eliminado por el modesto Colchester United en el inicio de la Copa de la liga por lo que el referente y capitán de los 'Spurs', Harry Kane, salió al frente de las críticas.

'Hurrykane' es consciente del mal inicio de campaña por lo que asumió la responsabilidad asegurando que del equipo depende revertir la situación. “Ya no somos inexpertos, ya no somos jóvenes, las excusas ya no están ahí para nosotros. Depende de nosotros, los jugadores, asumir la responsabilidad”, indicó para Skysports.

Recordemos que los 'Spurs' también tuvieron un irregular arranque de la Champions pues apenas pudieron empatar en el debut frente al Olimpiacos de Grecia, de ahí que los cuestionamientos sobre el equipo de Mauricio Pochettino hayan comenzado.

Empero, si bien no es lo ideal despedir de forma prematura de la Carabao Cup y tampoco ganar apenas un partido en 6 fechas de la Premier League, Kane tampoco quiere dramatizar el asunto asegurando que aún hay mucha tela por recortar.

“Si esto fuera enero o febrero la gente diría que no hay posibilidad de que la ganemos... No es el comienzo ideal, pero han sucedido cosas más extrañas. Hay muchos partidos para cambiar eso, comenzando por este sábado".

Cabe destacar que este fin de semana Tottenham recibirá al Southampton por la séptima jornada de la Premier League, un partido que Kane considera clave ganarlo para comenzar el levante del equipo.