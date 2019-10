Aubameyang tilda de "payaso" al CEO del Borussia Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang no tardó en responder al CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, quien había declarado que el gabonés es feliz mirando su cuenta bancaria, pero triste a la vez por no jugar a la Champions League.

El gabonés, con el puntapié arriba y sin 'pelos en la lengua', tildó de payaso a Watzke y le recordó que cuando vio más de 100 millones de dólares por el fichaje de Ousmane Dembélé al Barcelona fue el primero en coger parte del dinero.

"Lo mejor para ti es que no hable de porqué me fui del Dortmund Mr. Watzke, eres un payaso. Recuerdo cuando dijo que nunca vendería a Ousmane y cuando vio más de 100 millones fue el primero en coger el dinero. No hable de dinero por favor!!! Déjame en paz", se puede leer en la cuenta de Aubameyang en Twitter.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽