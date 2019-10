Diario español quiso dejar mal parado a Casillas, pero este tuvo una hilarante respuesta [FOTO]

Iker Casillas siempre se ha caracterizado por tener un buen sentido del humor y aguantar todo tipo de bromas o críticas. Sin embargo, en esta oportunidad el nacido en Móstoles no le gustó una publicación que tuvo un distinguido diario hispano.

El diario 'AS' publicó una encuesta en su cuenta oficial de Twitter para saber con qué guardameta 'merengue' se quedaba la afición del Real Madrid. Las dos opciones eran Casillas y Keylor Navas. El exportero de 'La Roja' devolvió el dardo citando dicho tuit con otra encuesta.

Este martes, el diario 'AS' publicó "¿con quién te quedas? Iker Casillas o Keylor Navas. Si te inclinabas por 'San Iker' deberías dar retweet, pero si te quedaba con el costarricense debías dar 'Me gusta'.

Iker Casillas no tardó en responder y citó el tuit con otra encuesta: "¿cuál lees más? AS o Marca". Como era de esperarse, el diario 'AS' ya borró su publicación, pero los usuarios ya le habían dado "screenshot".

Es preciso resaltar que ambos diarios mencionados informan sobre el Real Madrid, por lo que no se esperaba ese tipo de respuestas por parte de Casillas.

Como se sabe, 'San Iker' conquistó 19 títulos con el cuadro 'merengue' y es considerado una leyenda en la institución. En 2015 llegó al Porto de Portugal.

EL DATO:

Iker Casillas ganó dos Eurocopas con la selección española: 2008 y 2012.