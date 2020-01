Yimmi Chará elegido para reemplazar a Andy Polo: es nuevo jugador del Portland Timbers [VIDEO]

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos se ha convertido en un torneo atractivo, en especial para jugadores de Sudamérica. El mercado de pases se abrió y el fútbol en Estados Unidos ya se mueve, trayendo novedades, aunque tal vez no las mejores en Perú.

El Portland Timbers es uno de los clubes que ya se viene reforzando, equipo al que todavía pertenece Andy Polo. El volante peruano llegó en enero del 2018 a la MLS, pero su camino parece llegar a su final, pues lo declararon transferible para esta ventana de traspasos.

La decisión de la directiva del Timbers tenía un trasfondo, pues era lógico que no iban a dejar la ofensiva con un hombre menos y así iniciaron las conversaciones con el colombiano Yimmi Chará. El atacante de 28 años era pretendido por distintos clubes, pero ya eligió su destino.

