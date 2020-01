Liverpool venció 1-0 al Tottenham por la Premier League

ESPN2 EN VIVO Liverpool vs Tottenham ONLINE TRANSMISIÓN GRATIS | Este sábado 11 de enero se juega el partido por la Jornada 22 de la Premier League. El duelo se jugará desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspurs Stadium y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | Minuto a minuto

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah y Firmino. DT: Jurgen Klopp.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sánchez, Rose; Winks, Eriksen, Dele, Lucas y Son. DT: José Mourinho.

La previa

El Liverpool quiere mantener su ritmo arrollador a costa del Tottenham. El equipo de Jurgen Klopp, líder del campeonato con 13 puntos de ventaja, aspira a lograr su decimosegundo triunfo consecutivo ante José Mourinho, el técnico que les privó de la gloria hace seis años.

En la temporada 2013-14, el Liverpool era el gran candidato al título de la Premier League y a romper una racha de 24 años sin títulos de liga hasta que chocó con el Chelsea de Mourinho, que ganó 2-0 en Anfield y gracias a un tropezón de Steven Gerard que permitió el gol de Demba Ba.

Seis años después, el Liverpool vuelve a verse las caras ante un equipo de Mourinho y con un cómodo colchón de puntos, sin embargo, el recuerdo pesa, pero el conjunto de Klopp cuenta con una estructura y figuras estelares que mantienen un invicto de un año en la Premier League.

Ahora bien, el Liverpool tendrá que volver a demostrar que las bajas no harán mella en su colectivo. Y es que Klopp no podrá contar con Matip, Fabinho, Lovren, Milner y Keita, todos por lesión.

El que sí tiene muchas chances de volver es el suizo Xherdan Shaqiri, que acaba de recuperarse de su lesión. Otro que estará disponible es el flamante fichaje invernal, el japonés Takumi Minamino, aunque no apunta a titular: Alex Oxlade-Chamberlain completará el trío en la volante junto a Henderson y Wijnaldum.

Eso sí, el Tottenham no será menos que el Liverpool en el sentido que no podrá disponer de su máxima figura. Harry Kane se operó de una lesión en el tendón de la corva y su presencia peligra hasta en la Eurocopa 2020.

Moussa Sissoko, otro jugador fundamental para Mourinho en este arranque de ciclo en el Tottenham, será otra baja por lesión. Si aquello no fuera poco, uno que podría haber ocupado su puesto, el también francés Tanguy Ndombele, tampoco estará a disposición del luso por una lesión en la cadera.

Las benditas lesiones evitarán que el Liverpool y el Tottenham puedan jugar con lo mejor que tienen en la reedición de la final de la Champions League. Aquel partido supuso el comienzo del fin de la era Pochettino, cuyo techo fue el partido en el Wanda Metropolitano. De allí devinieron apuestas millonarias que no significaron mejores resultados y menos una revancha ante los 'Reds': en Anfield, el equipo de Klopp volvió a sonreír con un 2-1 ajustado y gracias a un penal muy tecnológico que capitalizó Mohamed Salah.

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Tottenham: Gazzaniga; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Aurier, Winks, Dier, Sessegnon; Lucas, Son, Alli.

A qué hora juegan Liverpool vs Tottenham EN VIVO por Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos: 12.30 p.m. (ET) / 10.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p.m.

Dónde ver Liverpool vs Tottenham EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs Tottenham EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Liverpool vs Tottenham EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Liverpool vs Tottenham por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.

Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Atlético Madrid | Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Los Spurs, nombre con el que también se le conoce al Tottenham, enfrentarán este sábado al Liverpool por la fecha 22 de la Premier League.

Japhet Tanganga

Japhet Mazambi Tanganga es un futbolista británico que juega en la demarcación de defensa para el Tottenham Hotspur FC de la Premier League.

Tottenham vs Liverpool Pronóstico

El excelente registro ofensivo del Liverpool ha dado como resultado que siete de sus últimos ocho partidos en casa hayan marcado al menos tres goles, y los Spurs han visto más de dos goles en seis de sus últimos ocho encuentros fuera de casa en la competición.

Esto hace que una victoria del Liverpool y más de 2,5 goles parezca una gran oferta de valor, junto con una victoria por 3-1 para los anfitriones en plena forma. Sadio Mane es el hombre a vigilar por el Liverpool ahora mismo.

Liverpool - FIXTURE y Calendario

Sábado 11 de enero: Liverpool vs Tottenham (12.30 p.m.)

Domingo 19 de enero: Liverpool vs Manchester United (11.30 a.m.)

Jueves 23 de enero: Wolves vs Liverpool (3.00 p.m.)

¿Cuándo juega el Liverpool?

El Liverpool juega el día hoy contra el Tottenham por la Premier League.

Liverpool Football Club

El Liverpool Football Club es un club de fútbol profesional con sede en Liverpool, Inglaterra, que disputa la Premier League, máxima competición futbolística en ese país.

Tabla de posiciones y clasificación de la Premier League

Así va la tabla de posiciones de la Premier League.

Historial Klopp vs Mourinho

Jürgen Klopp (Liverpool) y José Mourinho (Tottenham) se enfrentaron en 6 partidos. El alemán venció en dos y el portugués, uno. Ambos registran tres empates dentro de su historial previo al juego de la Premier League.