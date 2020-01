Alianza Lima analiza el fichaje de Beto da Silva

Alianza Lima podría cerrar el fichaje de Beto da Silva. La "frutilla de la torta" que hizo mención el técnico Pablo Bengoechea para rofarzar su plantilla de cara a la Liga 1 Movistar y la Copa Libertadores 2020 sería nada menos que el delantero del Deportivo de La Coruña, que no cuenta con minutos y que sería cedido por la eventual llegada del costarricense Celso Borges (Göztepe SK).

La intención de Alianza Lima es reforzarse por un año con los servicios de Beto da Silva en calidad de préstamo. Es la tercera oportunidad en la que el conjunto de La Victoria buscará fichar al ex Sporting Cristal luego de dos intentos fallidos. El Deportivo de La Coruña y el Tigres, dueño de su pase, serán notificados si en caso las negociaciones se cierran con éxito.

En diálogo con el diario "El Comercio", el representante de Beto da Silva confirmó que su cliente está "en condiciones de analizar todas las ofertas que lleguen", incluso si vienen del fútbol peruano.

"La idea tanto de Beto da Silva como de nosotros, las personas que lo manejamos, es evaluar las ofertas que tengamos sobre la mesa y tomar la decisión. Inclinarnos por el lugar en el que pueda tener ese protagonismo para regresar a la selección", dijo José Hanan en entrevista a "El Comercio".

Cabe recordar que Beto da Silva manifestó que clubes peruanos, como Alianza Lima y Sporting Cristal, buscarán contar con sus servicios en anteriores mercados: "En el Perú no solamente me llamó Alianza Lima sino también otros clubes. Nosotros somos jugadores. No creo que sea una cuestión de traición, porque en Cristal saben que es mi casa. Es un club que amo mucho. Si en algún momento me toca irme a otro equipo del Perú será porque ahí hay muchos delanteros y no me necesitan".