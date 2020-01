PSG vs. Monaco [DirecTV EN VIVO] chocan por la fecha 20 de la Ligue 1

PSG vs. Mónaco EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO con Neymar y Kylian Mbappé se enfrentan este domingo 12 de enero por la jornada 20 de la Ligue 1. El encuentro se jugará desde las 15:00 p.m. (hora peruana) vía LIVE STREAMING de DirecTV Sports en el Parque de los Príncipes.

El cómodo puntero de la Ligue 1, PSG, tendrá la chance ideal para ampliar su ventaja en la tabla de posiciones jugando como local este domingo ante un disminuido rival. Además, el equipo de Neymar y compañía llegan con el ánimo al tope debido a la contundente goleada el pasado viernes por 6-1 al Saint Etienne por la Copa de Francia.

Mauro Icardi, Neymar y Kylian Mbappé fueron los autores de los tantos del PSG para esta aplastante victoria. Ahora, el rival de turno tendrá que detener la velocidad de estos atacantes para llevarse un buen resultado del Parque de los Príncipes.

Mientras que Mónaco, tendrá que cumplir un partido defensivamente perfecto para poder evitar la efectividad goleadora de su rival. Además, tendrá que apelar a esporádicas corridas de Slimani y Ben Yedder para lograr rescatar algún punto de este encuentro.

PSG vs. Mónaco EN VIVO | Posibles alineaciones

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Silva, Bernat; Verratti, Paredes; Mbappé, Draxler, Neymar; Cavani.

Mónaco: Lecomte; Jemerson, Glik, Maripan; Martins, Fabregas, Bakayoko, Golovin, Dias; Slimani, Yedder.

PSG vs. Mónaco EN VIVO | Horarios en el mundo

México - 14:00 p.m.

Perú - 15:00 p.m.

Estados Unidos - 15:00 p.m.

Ecuador - 15:00 p.m.

Colombia - 15:00 p.m.

Chile - 17:00 p.m.

Argentina - 17:00 p.m.

Inglaterra - 20:00 p.m.

España - 21:00 p.m.

PSG vs. Mónaco EN VIVO |Guía de canales

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Honduras: Sky HD

Hungría: Digi Sport 1

Italia: Nove TV

Noruega: Eurosport Player Norway, Eurosport Norway

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Suecia: Kanal 9 Sweden, Eurosport Player Sweden

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PSG vs. Mónaco EN VIVO?

Si quieres seguir en Internet el PSG vs. Mónaco EN VIVO, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.