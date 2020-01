Jefferson Farfán: "Dentro de poco será el Christian Cueva que siempre fue”

Christian Cueva pasó por un 2019 para el olvido, tanto dentro como fuera de la cancha, siendo relegado por el Santos. No obstante, una de las personas que confía en su recuperación es su compañero de la selección peruana, Jefferson Farfán.

El jugador del Lokomotiv de Moscú respaldó a "Aladino" tras los duros momentos que tuvo que vivir en las últimas semanas, pero a la vez mantiene la fe de que su colega pueda sobreponerse ante la adversidad y volver a mostrar el juego que encandiló a la hinchada nacional.

“Christian ha vivido muchos inconvenientes en estas semanas, pero confío en que dentro de poco lo veamos haciendo lo que él más sabe hacer. Dentro de poco será el Cueva que siempre fue”, declaró el Farfán para "El Comercio".

Así mismo, la "Foquita" se refirió a una de las razones que impulsó a la "Bicolor" para sobresalir de otros procesos. “La unión del grupo; todos empujamos hacia el mismo lado. No había diferencias dentro del plantel. Eso fue decisivo".

Además, "Jeffry" destacó el apoyo que se dieron todos en el plantel cuando alguno de ellos pasaba por un problema. "Cuando el grupo ha estado mal, nos hemos levantado todos; cuando algún compañero no pudo estar, recibió mucho apoyo. La selección no son once titulares, sino todos los convocados”, señaló.

Jefferson Farfán se encuentra en plena recuperación tras la lesión que sufrió con la selección peruana en la Copa América 2019. El ex Alianza Lima buscará alcanzar su máxima condición física para disputar con la "bicolor" la nueva edición del certamen continental en junio.