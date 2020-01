Liverpool sigue reinando en la Premier League tras vencer 2-1 a Wolverhampton [VIDEO GOLES]

Liverpool sigue caminando a paso firme en la Premier League, en busca de su primer título liguero en este formato. El rival de turno era Wolverhampton, que jugaba en el Molineux Stadium, lugar en el que supo vencer al Manchester City recientemente. Esta vez, no pudo.

El equipo de Jürgen Klopp salió dispuesto a dominar desde el arranque y encontraron la primera celebración de la tarde, no por una acción colectiva, sino por un tiro de esquina bien aprovechado. Jordan Henderson se elevó más alto que todos y rompió la paridad a los 8'.

La presencia del Liverpool era dominante, mientras que los Wolves buscaron generar peligro en contragolpes, con peligrosas incursiones por las bandas, con la combinación de su tridente Pedro Neto, Adama Traoé y Raúl Jiménez, pero estos sucumbieron tiempo después.

En un momento parecía que Wolverhampton podía igualar, pero recién lo hicieron en la segunda parte. A los 51', el goleador mexicano se encargó de volver a igualar todo, con un soberbio cabezazo, luego de un centro de Adama Traoré, quien brillaba por su gran potencia.

Sin embargo, Roberto Firmino se encargó de anotar el gol de la victoria (84'), tras encontrar un rebote en el área. Mohamed Salah había intentado definir de forma individual, pero, como a lo largo de todo el juego, no tuvo claridad suficiente para anotar. Al final, igual celebró.

De esta forma, Liverpool suma 67 puntos en la Premier League, quedando 16 por encima del Manchester City, su más cercano perseguidor. En tanto, Wolverhampton se mantiene en 34 puntos, igual que Manchester United y Tottenham, pero con peor diferencia de goles.

90+3' Salida para Wolves, optan para que sea larga.

90+2' ¡UFFF! Diogo Jota (Wolves) no logró definir, tras el pase que le dejó Raúl Jiménez.

90+1' Presión alta de Wolves, pero no logran resultados positivos en su objetivo de empatar.

90' El árbitro añade 4 minutos al partido.

89' Centro de Henderson, pero ni Minamino ni Firmino logran hacerse con el balón.

88' Falta de Firmino contra Adama en la mitad del campo.

87' CAMBIO EN WOLVES: Gibbs White ingresa por Moutinho.

86' Ahora se cuida Liverpool de la mitad del campo hacia atrás, esperando y manteniendo la ventaja.

85' Wolves otra vez en acción, ahora abajo en el marcador.

85' CAMBIO EN LIVERPOOL: Divock Origi ingresa por Salah.

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Roberto Firmino anota.

83' Tiro de esquina para el Liverpool. Centro de Alexander Arnold, pero se sanciona una falta ofensiva.

82' ¡UFFF! Roberto Firmino (Liverpool) queda mano a mano tras genial enganche, pero Rui Patricio salva con el pie.

81' Tiro libre al primer poste, pero Neves no logró conectar.

80' Pelea entre Joe Gomez y Diogo Jota. Tiro libre a favor de Wolves.

79' Diogo Jota (Wolves) intenta ser una importante opción en ofensiva, pero no lo consigue hasta ahora.

78' Primer intento de conexión para Diogo Jota, pero es muy largo en el lateral.

77' CAMBIO EN WOLVES: Ingresa Diogo Jota por Pedro Neto.

76' Asistencia entre líneas para Salah, pero estaba en posición adelantada.

75' Jugada preparada con Fabinho, pero no se logró acomodar. Hay un centro final, pero sin peligro.

74' Minamino recibe por la derecha, pero Saiss lo cierra y hay córner.

73' Adama Traoré (Wolves) recibió, superó a Fabinho y tenía vía libre, pero decidió rematar de larga distancia. Se acabó el peligro. Debía acelerar.

72' Pedro Neto (Wolves) encara en la individual. Dejó a Fabinho y Henderson en el camino, pero no logró con el cierre de Joe Gomez y Van Dijk.

71' Arriesgada salida de Wolves, que casi cuesta caro, pero Rui Patricio despejó con todo.

70' Falta ofensiva contra Neves. Tiro libre en salida para Wolves.

69' ¡UFFF! Remate de Salah (Liverpool) al segundo poste, pero se va desviado. Pudo dar un pase.

68' ¡UFFF! Otra vez Alisson salva su meta, esta vez en el mano a mano con Raúl Jiménez.

67' Liverpool adelanta sus líneas, pero sin resultados por ahora.

66' Wolves se hace dominador del partido en estos momentos.

65' Centro de Neves (Wolves) y Raúl Jiménez no confió en el mal accionar de la defensa de Liverpool.

64' ¡UFFF! Genial atajada de Alisson ante el potente remate cruzado de Adama Traoré.

63' Pedro Neto (Wolves) acelera por la izquierda, deja en el camino a Alexander Arnold y luego a Minamino, pero decidió retroceder.

62' Van Dijk (Liverpool) controla, espera en la mitad del campo para buscar la acción ofensiva.

61' La posesión del balón varía entre los equipos.

60' ¡UFFF! Remate de Roberto Firmino tras una jugada preparada en el tiro libre. Rui Patricio salva.

59' Centro desde la derecha, que Firmino busca, pero no alcanza.

58' Ahora Liverpool recupera y hace que el partido pierda velocidad.

57' Salida de Wolves, por bajo, intentando lateralizar el partido.

56' ¡UFFF! Remate de Moutinho que Alisson despeja y en el rebote Rubén Neves remata, pero por encima del travesaño.

55' TARJETA AMARILLA: Robertson (Liverpool) amonestado por una falta contra Adama Traoré al borde del área.

54' Adama Traoré otra vez en una espectacular corrida, superando a Wijnaldum. Raúl Jiménez controla, pero no tiene espacio para rematar.

53' Buen momento para que Wolves empate, pues el encuentro se hace más abierto.

52' Liverpool pone las acciones de nuevo en marcha, pero sin precisión.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE WOLVES! Raúl Jiménez empata el marcador, luego de un buen centro de Adama Traoré.

51' Salah (Liverpool) remata al arco de derecha, pero a las manos de Rui Patricio.

50' Largo envío a la izquierda para Castro Otto, pero Joe Gomez cierra bien, ante la salida dudosa de Alisson.

49' Contragolpe de Wolves, con Raúl Jiménez y un pase final para Pedro Neto, pero este no puede controlar bien y su remate es bloqueado.

48' Wolves se hace con el dominio del balón en su campo.

47' ¡UFFF! Salah (Liverpool) le robó el balón a Traoré, encaró y remató, pero Rui Patricio atajó.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Liverpool 1-0 Wolverhampton

45+1' ¡UFFF! Gran jugada individual de Salah, que dejó dos rivales en el camino y remató a puerto, pero Doherty salva con su barrida.

45' El árbitro añade 2 minutos a la primera parte.

44' Largo envío al área de Wolves, en busca de Roberto Firmino, pero el brasileño no logra controlar.

43' Tiro de esquina para Wolves, que se realiza de forma preparada. Pedro Neto finalmente centra, pero despejan fácilmente.

42' Otra vez Raúl Jiménez creando peligro. Esta vez su diagonal y remate fue bloqueado por Robertson.

41' Doherty (Wolves) recibe un buen pase por la derecha, pero erra al ceder la habilitación de gol a Raúl Jiménez, que esperaba solo.

40' Ahora Wolves está metido en su campo, viendo como su rival maneja el balón.

39' Salah (Liverpool) busca por la derecha, pero no tiene espacio para su velocidad.

38' Wolves adelanta sus líneas, pero sin resultados.

37' Raúl Jiménez (Wolves) se encuentra tirado a la banda izquierda, esperando algún centro largo. Esta vez controló y remató al primer poste tras una diagonal, pero se va algo desviado.

36' Falta ofensiva de Liverpool, cuando Pedro Neto intentaba salir para el contragolpe.

35' Pedro Neto (Wolves) avanza por la izquierda, queda en ventaja, pero el árbitro cobra una mano.

34' Liverpool frena la velocidad de su accionar y retrocede hasta su campo.

33' CAMBIO EN LIVERPOOL: Minamino ingresa por Sadio Mané.

32' Sentido Sadio Mané (Liverpool) y el árbitro detiene el partido.

31' Adama Traoré (Wolves) hasta línea de fondo por la derecha, pero el centro a Raúl Jiménez no llega a destino.

30' Raúl Jiménez (Wolves) recibe un pase en posición ventajosa, pero no logra controlar bien. Castro Otto lo sigue y encara, pero no puede con Van Dijk.

29' Saiss (Wolves) cierra por la derecha la llegada de Salah.

28' Oxlade Chamberlain (Liverpool) pica por la derecha, pero aparece Saiss para interponerse en su camino.

27' Castro Otto (Wolves) encara por la izquierda, pero no logró superar a Alexander Arnold.

26' Bien Adama, pero se ve obligado a retroceder para encontrar el balón.

25' Rubén Neves (Wolves) quedó sentido y tiene que recibir atención médica.

24' Wolves tiene en Adama Traoré a su máxima figura, pero necesita conexión.

23' Liverpool controla el balón, en campo rival.

22' Mohamed Salah filtra un pase para Roberto Firmino (Liverpool), pero es muy largo.

21' Pase filtrado para Mané (Liverpool), pero Dendoncker bloqueó.

20' Impresionante la jugada de Adama Traoré en la mitad del campo, que salió de la marca de tres rivales. Abrió a la izquierda, pero muy largo.

19' Liverpool otra vez con la posesión del balón.

18' ¡UFFF! Contragolpe de Liverpool que deja a Salah solo dentro del área rival, enganchó y remató, pero Dendoncker lo bloqueó.

17' ¡UFFF! Adama Traoré dejó en el camino a Robertson y centro para Pedro Neto. Hubo un rebote y Raúl Jiménez buscó, pero Alisson reaccionó antes para embolsar.

16' Pedro Neto (Wolves) intenta filtrar un pase para Raúl Jiménez, pero lo bloquean antes.

15' La posesión que intenta Wolves se ve frustrada por la gran presión de Liverpool.

14' ¡UFFF! Tiro libre de los Wolves, con un centro de Moutinho que es desviado y se eleva mucho. Alisson salió, pero no logró controlar el balón. Un rebote casi hace que Doherty gane, pero el portero se recuperó.

13' Otra vez Adama Traoré desbordando, pero Joe Gómez despeja.

12' Los Wolves se hacen con el balón, pero la presión alta no deja que superen la línea media del campo. Adama gana una falta.

11' ¡UFFF! Doherty (Wolves) conecta un cabezazo, pero no le da buena dirección. Estaba solo.

10' Salida perfecta de Liverpool, combinando pases en su campo. Se arma la contra de Wolves con Adama Traoré, que gana un tiro de esquina.

09' Los Wolves ponen las acciones de nuevo en marcha, ahora con la necesidad de anotar.

08' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Henderson anota de cabeza.

07' Remate directo de Alexander Arnold, pero pega en la barrera. Tiro de esquina.

06' El árbitro cobra una falta contra Salah, al borde del área. Muy peligroso.

05' Liverpool intentó iniciar el contragolpe, pero no tuvo resultados.

04' El centro llega al segundo poste, pero Robertson logra despejar.

04' Tiro libre desde la banda izquierda para Wolverhampton, en una posición peligrosa.

03' Recuperó Wolves el balón e intenta la proyección por la izquierda. Adama intentó desbordar, pero cayó.

02' Combinación absoluta de pases del Liverpool, en su campo y también en el del rival.

01' El partido está en marcha, el balón lo movió Liverpool.

- Los equipos ya están en el terreno de juego.

XI Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade Chamberlain; Mané, Firmino y Salah.

XI Wolverhampton: Rui Patricio; Doherty, Dendoncker, Coady, Saiss, Otto; Moutinho, Neves; Adama Traoré, Raúl Jiménez y Pedro Neto.

