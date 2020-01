“No vamos a desmentir un rumor”, Manchester United niega interés por Carlos Tevez [VIDEO]

No va. Manchester United sigue de malas. Y es que sumado a su irregular inicio de temporada en la Premier League donde se ubica en la casilla cinco de la tabla de posiciones, ahora se le suma la sensible baja de una de sus principales figuras: Marcus Rashford.

El delantero inglés estará fuera de las canchas hasta marzo de este año por lo que se perderá el tramo más importante de esta actual temporada. Por ello, Manchester United comenzó a buscar un reemplazo para el joven delantero y dentro de esta lista, un jugador con pasado en el club volvió a ser mencionado.

Y es que según el portal italiano ‘Tutto Sports’, Carlos Tevez habría entrado en la órbita del United para reemplazar a Rashford. Casi de inmediato, la noticia rebotó en Argentina donde se generó una gran expectativa por la posible vuelta del atacante al fútbol inglés a pesar de sus años.

"LO DE TEVEZ AL MANCHESTER ES HUMO"#90MinutosFOX - "Es mentira, Carlitos está enfocado en Boca", aseguró @PolloVignolo. pic.twitter.com/D5cV967KOI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 23, 2020

Sin embargo, el programa ’90 Minutos de Fútbol’ de Fox Sports enlazó hasta Inglaterra con su corresponsal en aquel país, Christian Martin, quien desmintió esta posibilidad de manera tajante, asegurando que Manchester United ni siquiera deberá desmentir un rumor inventando por un portal italiano.

“Me confirman off the record desde Man Utd que no hay interes, ni se averiguo disponibilidad y que no hay ninguna posibilidad que Carlos Tevez vuelva al club. Que no van a desmentir oficialmente un rumor que inventó un medio italiano y que otros medios repiten sin sentido”, escribió el hombre de prensa en su cuenta de Twitter.

El 'Pollo' Vignolo también se unió a desmentir esta noticia asegurando que "Carlitos se encuentra concentrado en Boca Juniors para la actual temporada".