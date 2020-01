Manchester City vs Aston Villa: día, hora y canales por el título de la Copa de la Liga [VIDEO]

Manchester City vs Aston Villa en la final de la Carabao Cup | El fútbol inglés es uno de los pocos que tiene dos copas en paralelo (Copa de la Liga y la histórica FA Cup) al desarrollo de la Premier League. El primera de esta ya conoce a sus finalistas, con algo de sorpresa.

El poderoso Manchester City que dirige Pep Guardiola se mete otra vez en la final de la Carabao Cup, o EFL Cup, aunque no con la mejor sensación, pues perdió en el duelo de vuelta ante el Manchester United. Mayor sinsabor al jugarse en el Etihad Stadium, su casa.

A pesar de ello, la victoria por 3-1 en la ida, como visitante, fue suficiente para que celebren un nuevo acceso a la final. Tras ganar los dos títulos pasados (3-0 sobre Arsenal y 4-3 en penales a Chelsea), el Manchester City pretende seguir por esta senda gloriosa.

En los casos antes mencionados, se trató de rivales de fuste y protagonistas de la Premier League, a diferencia de lo que pasará en la venidera final. Y es que, Aston Villa ha dado el golpe a las estadísticas y peleará por sumar un nuevo trofeo a su bien poblada vitrina.

El histórico club 'villano', venido abajo en los últimos años, pelea por mantener la categoría, pero logró eliminar al favorito Leicester, con certeros golpes. La gran estrella es Jack Grealish, capitán e ídolo de la ciudad, que busca una estrella con su amado club.

Confirmed! ✅



We will face Manchester City in the #CarabaoCup Final. 👊#AVFC